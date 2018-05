OĽaNO navrhne, aby kandidátov na ústavných sudcov volila ústavná väčšina

Matovič sa obáva, že si súčasná koalícia sama navolí vlastných kandidátov

28. máj 2018 o 16:33 TASR

BRATISLAVA. Kandidáti na ústavných sudcov by sa mali voliť ústavnou väčšinou, teda aspoň 90 hlasmi Národnej rady (NR) SR. Trvá na tom hnutie OĽaNO, ktoré to navrhne do zákona z dielne ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd). Pokiaľ to tak nebude, iné pravidlá a podmienky na voľbu kandidátov na ústavných sudcov sú podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča "iba taľafatky".

"Je dôležité, aby kandidáti boli volení ústavnou väčšinou. To je kľúčová podmienka pre to, aby bol Ústavný súd výstavnou skriňou súdnictva. To, čo predstavil minister spravodlivosti Gál, sú taľafatky," povedal Matovič na tlačovej konferencii v parlamente.

Ak sa budú kandidáti voliť len 76 hlasmi, ako navrhuje rezort justície, súčasná koalícia si navolí sama vlastných kandidátov. "A do roku 2031 tu nebude spravodlivosť," uviedol Matovič.

Ústavná väčšina by si vyžadovala takých kandidátov, ktorí by si vedeli získať podporu koalície aj opozície. To by podľa Matoviča zabezpečilo očistu Ústavného súdu a spravodlivosť. "Politika by musela ísť bokom," doplnil.

Gál navrhuje, aby sa kandidáti volili v parlamente nadpolovičnou väčšinou, namiesto doterajších 40 rokov musia mať najmenej 45. Požiadavkou tiež je, aby boli všeobecne uznávanou osobnosťou v odbore práva a alternatívne musia mať aj niektorú z odborných právnických skúšok, pravidelne publikovať alebo prednášať a ovládať svetový jazyk. Na zmenu Ústavy SR bude minister potrebovať hlasy opozície, s ktorou sa chystá rokovať. Neúspech si nepripúšťa.