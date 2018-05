Bugár kandidatúru na prezidenta nevylúčil, rozhodne snem

Žitňanská v politike končí, má teda pri hlasovaní väčšiu voľnosť, hovorí Bugár.

29. máj 2018 o 13:47 (aktualizované 29. máj 2018 o 14:24) tasr, sita

BRATISLAVA. Skutočnosť, či líder koaličnej strany Most-Híd Béla Bugár bude kandidovať na prezidenta, bude jasná po sneme, ktorý sa uskutoční 9. júna. Bugár to povedal na tlačovej konferencii s tým, že trpezlivosť ruže prináša.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Budúci týždeň máme republikovú radu aj snem. Na sneme sa bude rozhodovať. Aj keby som už teraz vedel výsledok, aj tak by som to nepovedal. Na to som dosť starý pes, aby som informoval cez médiá," poznamenal.

Na otázku, či sa na takýto post cíti, odpovedal, že to je o niečom inom. "To nie je o pocitoch, ale o zodpovednosti," dodal.

Most podporí nekontroverzného policajného prezidenta

Bugár sa na tlačovke venoval aj hľadaniu nového policajného prezidenta. Zastavenie nominácie Mariána Slobodníka bolo podľa neho dobrým rozhodnutím.

Prečítajte si tiež: Sakovej výber Gašparovho náhradníka mal zablokovať Pellegrini

"Pán Slobodník je zraniteľný cez zaťa. Bolo to teda veľmi rozumné a dobré rozhodnutie premiéra. Ak nadobudol dojem, že to môže byť problém, stojíme za týmto rozhodnutím. Na druhej strane, hocikto nastúpi na toto miesto, bude pod paľbou. Ak sa na neho dá vytiahnuť niečo z minulosti, bude to ešte horšie," pripustil Bugár.

O žiadnych menách hovoriť nechcel, jeho strana však podporí človeka, ktorý bude mať absolútne čistú minulosť. Premiér Pellegrini aktuálne čaká, že v utorok alebo v stredu ministerka vnútra Denisa Saková (Smer) predstaví kandidáta na prezidenta Policajného zboru.

"Nebudem komentovať žiadne mená," poznamenal Pellegrini. Zároveň si myslí, že vymenovaním nového policajného prezidenta budú zároveň vymenovaní aj dvaja noví viceprezidenti.

Žitňanská podporila opozičný návrh

Poslankyňa z Mosta-Híd Lucia Žitňanská v utorok podporila návrhy opozičných poslancov Miroslava Beblavého a Viery Dubáčovej na ochranu novinárov. Podľa Bugára má „väčšiu voľnosť“ ako ostatní poslanci.

„Lucia Žitňanská sa vyjadrila, že nehodlá pokračovať v politike. Preto má väčšiu voľnosť. Také hlasovania sa preto dajú očakávať,“ konštatoval Bugár.



Nezaradení poslanci Miroslav Beblavý a Viera Dubáčová navrhovali zmeny v balíku piatich zákonov, ktorých cieľom bola ochrana novinárov, vydavateľov a posilnenie investigatívnej žurnalistiky.

Päticu zákonov poslanci parlamentu neposunuli do druhého čítania. Jedným zo zákonov chceli znemožniť podávanie účelových žalôb, ktoré majú zastrašiť, otráviť alebo ekonomicky zruinovať novinára či vydavateľa. Druhým bolo zahrnutie novinárov do kategórie chránených osôb v Trestnom zákone, aby boli útoky na nich posudzované prísnejšie.



Okrem Žitňanskej tieto opozičné návrhy podporil aj poslanec Smeru Marek Maďarič.