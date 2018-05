Brusel chce zakázať plasty, nahradiť sa dajú aj cukrovou trstinou

Vatové tyčinky do uší, obaly na teplé jedlo či plastový príbor. Európska komisia chce rázne obmedziť plasty na jedno použitie.

29. máj 2018 o 22:00 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Jeden polystyrénový obal s plastovým vekom na polievku, ďalší na hlavné jedlo a k tomu nápoj s plastovou slamkou. Väčšina reštaurácií dnes už ponúka možnosť vziať si jedlo so sebou, rozšírený je aj rozvoz na objednávku.

Dať si priniesť jedlo do kancelárie je pohodlné, po dojedení netreba nič umývať, stačí obal zahodiť do koša. Ten v Bratislave a Košiciach končí v spaľovni, v ostatných mestách na Slovensku spolu s ďalším odpadom na skládkach.

Práve proti takémuto plytvaniu surovinami a znečisťovaniu životného prostredia sa rozhodla bojovať Európska komisia. V pondelok predstavila návrh, ktorým chce výrazne obmedziť produkciu plastového odpadu.

Plastový príbor, vatové tyčinky do uší či slamky by tak mohli byť minulosťou. „Tieto výrobky nezmiznú, len budú vyrobené z iných materiálov,“ vysvetlil podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans. Návrh musí odsúhlasiť ešte Európsky parlament a Rada EÚ, Brusel to chce stihnúť ešte pred budúcoročnými voľbami do europarlamentu.

Ide to aj inak

Niektoré európske krajiny sú už pritom v ekologických protiplastových opatreniach popredu. Napríklad Francúzsko v roku 2016 prijalo zákon, ktorý v prevádzkach, ktoré majú prístup k tečúcej vode, zakázal používanie plastových riadov. Od roku 2020 bude tiež platiť celoplošný zákaz používania plastových pohárov či príborov, ktoré nie sú kompostovateľné alebo vyrobené aspoň z takzvaných bioplastov.