Analytik Zachar: Hygienickymi balíčkami Smer hasí požiar, možno už po dvanástej

Nemocnica bez hygienických potrieb je ako zariadenie bez lekárov a sestier, vraví v rozhovore pre SME analytik INEKO DUŠAN ZACHAR.

29. máj 2018 o 18:34 Ján Krempaský

Ako hodnotíte, že ministerstvo zdravotníctva chce od jesene tohto roka zaviesť do nemocníc hygienické balíčky?

"Myslím si, že je to neštandardný postup a nesystémové riešenie, ktoré viac uspokojuje marketingové ciele ako benefity. Treba si uvedomiť, že takáto akcia môže prinášať aj veľa neefektívnosti. Buď v dôsledku veľkej spotreby. Toaletný papier nebude napríklad dostatočne využitý a pacient ho potom zahodí, odnesie si ho domov alebo mu bude chýbať. Veľa veci, ktoré obsahuje balíček, by mali byť nevyhnutným štandardom každej nemocnice v 21. storočí. Nikto by nemal hovoriť o tom, že to nie je. Je otázne, či je vhodné dávať každému do balíčka zubnú pastu a kefku, keďže väčšina pacientov si ju tak či tak zoberie."

Povedali ste, že balíčky uspokojujú skôr marketingové ciele, než sú benefitmi pre pacientov. Myslíte teda, že od Smeru, ktorý ovláda zdravotníctvo, ide skôr o politický ťah než pomoc pacientom?