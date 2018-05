Vo Veľkej Mači prebieha rekonštrukcia vraždy Kuciaka a jeho snúbenice

Na mieste sú aj rodičia zavraždených a Daniel Lipšic.

29. máj 2018 o 18:38 (aktualizované 29. máj 2018 o 18:56) Martin Vonšák

Správu budeme aktualizovať.

VEĽKÁ MAČA. Polícia sa v utorok vrátila na miesto vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Dôvodom je rekonštrukcia zločinu.

Ako informuje portál Topky.sk, na mieste sa nachádza aj otec zavraždeného, Jozef Kuciak, a matka Martiny, Zlatica Kušnírová. Spolu s nimi je tam aj Daniel Lipšic.

Dve mŕtve telá objavila polícia v dome vo Veľkej Mači v nedeľu, 25. februára. Políciu kontaktovala práve Zlatica Kušnírová, ktorá sa s dvojicou už dlhšie nevedela skontaktovať. Spočiatku nebolo jasné, kedy presne k vražde došlo, no podľa prvých vyjadrení k nej muselo dôjsť skôr. Neskôr prokurátor špeciálnej prokuratúry informoval, že Kuciaka a Kušnírovú zabili v stredu 21. februára. Podrobné informácie, ako vyzeralo miesto činu, polícia tají. Zverejnila, že Kuciaka vrah zabil dvoma strelami do hrudníka, Kušnírovú zasa strelou do hlavy.

Vražda novinára spustila vlnu protestov a tiež otrasy na slovenskej politickej scéne. Len tretí deň po informácii o zločine odstúpil z postu ministra kultúry Marek Maďarič zo strany Smer. Ako dôvod uviedol, že sa nevie vyrovnať s tým, že za jeho pôsobenia bol zavraždený novinár.

Onedlho na to skončil vo svojej funkcii aj vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák a len pár dní na to skončil aj Robert Fico v kresle premiéra. Jeho odchod bol podmienkou strany Most-Híd, inak by vo vláde so Smerom a SNS skončila.