Duálnemu vzdelávaciemu systému by mohli pomôcť priame platby na žiakov

Malé a stredné podniky budú môcť pri otváraní učebných miest získať príspevok až 1 000 eur na každého žiaka.

30. máj 2018 o 11:26 SITA

BRATISLAVA. Rýchlejší rozbeh systému duálneho vzdelávania na Slovensku majú podporiť novinky v legislatíve a nové opatrenia v rámci Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Z legislatívnych zmien v rámci do parlamentu predloženej novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorá by mala platiť už v školskom roku 2018/2019, vyzdvihol riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Němec napríklad zavedenie priamych platieb.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Tie pomôžu vstupovať do systému duálneho vzdelávania aj menším firmám. Malé a stredné podniky budú môcť pri otváraní učebných miest získať príspevok až 1 000 eur na každého žiaka.

V prípade veľkých zamestnávateľov to bude 700 eur na žiaka pri poskytnutí praktického vyučovania nad 400 hodín a 300 eur pri praktickom vyučovaní v rozsahu 200 až 400 hodín na školský rok.

"Už len vďaka ohláseniu týchto zmien pociťujeme od zamestnávateľov a škôl zvýšený záujem o zapojenie sa do tohto systému,“ povedal Michal Němec.

Informoval o tom Tomáš Kurtanský zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Pre zamestnávateľov bude ďalej podľa Němca vítanou zmenou zníženie byrokracie spojenej so vstupom do systému duálneho vzdelávania, vypustenie vzorových učebných plánov, zavedenie inštitútu hlavného inštruktora či predĺženie možnosti poskytovať praktické vyučovanie od 6:00 až do 22:00 hod.

Novela zákona takisto prináša zmeny, ktoré požadovali školy, medzi iným je to nekrátanie normatívu na žiaka pre stredné odborné školy v duálnom systéme či možnosť žiakov vstupovať do systému až do 15. septembra, v prípade nenaplnenia očakávaného počtu žiakov až do 31. januára.

Popri zmenách vyplývajúcich z novely bude kľúčovú úlohu pri podpore systému zohrávať Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.

V rámci neho sa zintenzívňuje spolupráca so zamestnávateľmi, zefektívňuje sa sprevádzanie firiem, stredných odborných škôl, ako i žiakov a rodičov pri vstupe do duálu.

„Všetky tieto aktivity smerujú k dosiahnutiu hlavného cieľa projektu, ktorým je zapojenie 12 000 žiakov a 1 450 zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania do decembra 2020,“ uzavrel riaditeľ inštitútu.

Podľa ministerstva školstva je príčinou nižšieho záujmu stredných odborných škôl zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania krátenie normatívu na žiaka.

Novelou zákona o odbornom vzdelávaní a príprave si rezort školstva sľubuje "zvýšenie aktívneho prístupu stredných odborných škôl pri uzatváraní spolupráce so zamestnávateľmi pri nových partnerstvách, ako aj zefektívnenie chodu a vybavenia stredných odborných škôl, ktoré už pôsobia v systéme duálneho vzdelávania".

Významným novým prvkom je zvýšenie podielu výkonu praktického vyučovania u iného zamestnávateľa, ktorý pôsobí v systéme duálneho vzdelávania.

Toto opatrenie je určené predovšetkým pre živnostníkov a malé podniky, ktoré nemajú vlastné kapacity na splnenie materiálno-technického a priestorového vybavenia alebo personálneho zabezpečenia výkonu praktického vyučovania.

Ďalšou optimalizáciou je vypustenie vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov zo zákona a s nimi nastavenie pomerov praktického vyučovania.

Tie budú nahradené školskými vzdelávacími programami, ktoré budú vychádzať z príslušných štátnych vzdelávacích programov, budú vypracované v spolupráci strednej odbornej školy a zamestnávateľa, čím sa vytvorí možnosť ich operatívnejšej a kvalitnejšej aktualizácie.

Najväčšej úprave podlieha kompetencia samosprávnych krajov určovať vo svojej územnej pôsobnosti pre stredné školy počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie na nasledujúci školský rok.

Systém duálneho vzdelávania predstavuje regulačný rámec, podľa ktorého stredné odborné školy a zamestnávatelia pripravujú žiakov na výkon budúceho povolania, skupiny povolaní alebo odborných činností.

Vzťah medzi žiakom a zamestnávateľom a zamestnávateľom a strednou odbornou školou prostredníctvom zmluvy o duálnom vzdelávaní a učebnej zmluvy podporil zvýšenie kvality a atraktivity odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike.