SaS vyzvala Kisku na zverejnenie celej dokumentácie jeho kampane

V stredu sa objavil ďalší anonym.

30. máj 2018 o 11:55 TASR

BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska by mal zverejniť všetky dokumenty, ktoré sa týkajú prepojenia financovania jeho prezidentskej kampane a firmy KTAG.

Hlavu štátu k tomu vyzvali predstavitelia SaS.

Strana konštatuje, že i vzhľadom na aktuálne medializované informácie stráca inštitút prezidenta na vážnosti a dôstojnosti.

"Myslíme si, že za danej situácie by mal Andrej Kiska zverejniť všetky objednávky na práce, o ktoré požiadal firmu KTAG v rámci svojej neoficiálnej i oficiálnej kampane, rovnako i faktúry, ktoré mu spoločnosť KTAG po realizácii týchto prác adresovala a tiež doklady o úhrade týchto faktúr zo súkromných zdrojov prezidenta," uviedli.

Podľa SaS je to priama cesta k objasneniu celého prípadu. V tejto súvislosti upozorňujú aj na to, že verejnosť nemá istotu, či dokumenty z Kiskovej prezidentskej kampane, ktoré sa dostávajú do médií, sú podvrhom alebo kópiami originálov.

Podľa stredajších medializovaných informácií rodinná firma A. Kisku KTAG podala 15 opravných daňových priznaní. Majú súvisieť s kontrolou daňového úradu, ktorá sa na prelome rokov 2017 a 2018 uskutočnila vo firme KTAG.

V dodatočných daňových priznaniach už nefigurovali výdavky na prezidentskú kampaň. Okolnosti potvrdil aj prezidentov hovorca Roman Krpelan.