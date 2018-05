Ústavný súd potrebuje vzdelaných aj morálnych členov, tvrdí exsudkyňa

Člen Súdnej rady SR Pavol Žilinčík požaduje do návrhu ministra Gála doplniť čestnosť ako jedno z hlavných kritérií.

30. máj 2018 o 13:05 SITA

BRATISLAVA. Sudca Ústavného súdu SR musí byť v prvom rade bezúhonný človek, odborník, vzdelaný nielen vo svojom odbore, ale musí vidieť ústavno-právne väzby, musí byť vysoko gramotný a vysoko kvalifikovaný.

Vyplýva to zo slov bývalej ústavnej sudkyne Viery Mrázovej. Patrí medzi 38 odborníkov, ktorí prišli so svojím návrhom na zmenu voľby ústavných sudcov.

Človek bez káuz vzdelaný nielen vo svojom odbore

Podľa ďalšieho odborníka, člena Súdnej rady SR Pavla Žilinčíka, by mal kandidát na sudcu košického súdu vykonávať túto funkciu nezávisle, nestranne, čestne a riadne.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"V prvom rade musí byť bezúhonný človek, aby sa onedlho na neho nezačali vyťahovať rozličné kauzy. Ďalej to musí byť odborník, a v 40 rokoch je to už človek, ktorý je odborník. Veľa publikuje, je už známy v právnickej verejnosti. Je to človek, ktorý je vzdelaný v odbore nielen svojom, ale vidí ústno-právne väzby," povedala Mrázová na otázku, ako má vyzerať sudca ústavného súdu.

Právo nie je vždy spravodlivé, ide aj o vyšší princíp

Ústavný sudca podľa nej musí byť právny teoretik, pretože to nie je sudca, ktorý rozhoduje o bežnom práve.

“ My na Slovensku vieme vymyslieť inštitúcie, vieme nastaviť systémy, ale máme problém, aby sme na čelo tých inštitúcií dostali tých najlepších z nás. „ PAVOL ŽILINČÍK, ČLEN SÚDNEJ RADY SR

"Nie je dôležité, či ja ovládam pracovné právo, ale či ho vidím z tej pozície ústavného právnika, či vidím, či je právo na prácu naozaj také, ktoré je garantované všetkým v rovnakej podobe, a teda či náhodou to nie je také právo, ktoré nie je akceptované v praxi," vysvetlila bývalá ústavná sudkyňa.

Ako ďalší príklad uviedla situáciu, keď počas volieb niekto nemôže prísť do volebnej miestnosti. S volebnou urnou k nemu podľa zákona musia prísť dvaja ľudia.

"Ale keď pôjde jeden a budú zachované všetky atribúty volebného práva - priame, rovné, tajné, tak nemôžem povedať, že bol porušený ústavný zákon, lebo išiel len jeden. Ak by sa dostalo k tomu, že skutočne ten človek bol navedený na to, koho má voliť, tak vtedy poviem, že bolo porušené ústavné volebné právo. Preto musí byť ústavný sudca človek, ktorý je rozhľadený a má aj pocit spravodlivosti. Viete, ako sa vraví, právo nie je vždy spravodlivé. Musí byť vyšší princíp ako len zákonnosť," pokračovala Mrázová.

Dôležití sú aj navrhovatelia kandidátov

Sudca ústavného súdu teda musí mať absolútny rozhľad v práve, nielen vo svojom odbore. Takisto by mal byť verejnosti známy, k tomu dopomáha aktívna publikačná činnosť.

Niektorí odborníci si myslia, že zmenou by mal prejsť aj systém toho, kto môže kandidátov navrhnúť. Marián Porvažník z Iniciatívy za lepšiu advokáciu si myslí, že kandidát by mal mať odvahu sám povedať, že má záujem a vysvetliť, prečo by bol dobrým kandidátom.

Mrázová upozornila, že v tom prípade by sa mohol prihlásiť hocikto, aj niekto, komu možno nejde o to stať sa ústavným sudcom, ale ide mu o publicitu.

"Mňa navrhla Právnická fakulta Univerzity Komenského, nenavrhoval ma žiadny politický subjekt. Tu by som videla garanciu akademických inštitúcií," povedala.

Zabezpečiť výber najlepších

Podľa člena Súdnej rady SR Žilinčíka má Slovensko na viac, než len na to, čo predložil minister spravodlivosti Gábor Gál.

"My na Slovensku vieme vymyslieť inštitúcie, vieme nastaviť systémy, ale máme problém, aby sme na čelo tých inštitúcií dostali tých najlepších z nás. Preto sa mi páči, že náš návrh kladie dôraz na morálnu integritu kandidátov. Samozrejme, musia byť odborne zdatní, ale hlavne musia vykonávať funkciu čestne s vysokým morálnym štandardom. Toto považujem za kľúčové. Preto je také dôležité verejné vypočutie kandidátov v parlamente, aby sa mohol dôsledne preveriť každý kandidát z hľadiska minulých rozhodnutí, vyjadrení, stanovísk v závažných etických dilemách," povedal Žilinčík s tým, že ak by sa toto zvládlo, má istotu, že by sme mali vynikajúci ústavný súd.

Prečítajte si tiež: Gál si vypočuje autorov výzvy za reformu Ústavného súdu

"Ministerský návrh toto zúžil. My máme kritériá, že kandidát musí byť spôsobilý funkciu vykonávať nezávisle, nestranne, čestne a riadne, ministerský návrh si zatiaľ osvojil len to slovo riadne a my tam chceme dostať aj tú čestnosť," pokračoval člen súdnej rady.

Pripustil, že slovo "riadne" môže byť veľmi široko vykladané. Ako dodal, vidí priestor na rokovania, nielen s ministerstvom, ale s kýmkoľvek, kto prejaví záujem.

"Určite dialóg bude, čo prejde, záleží od toho, aké má kto predstavy o ľuďoch, ktorí majú na ústavnom súde sedieť. Budeme asi využívať každú jednu príležitosť, aby sme návrhy prediskutovali. Zatiaľ sme nepočuli žiadnu názorovú oponentúru, že by tie návrhy neboli dobré," povedal Žilinčík.

Podľa ministerského návrhu budú musieť mať kandidáti na ústavných sudcov minimálne 45 rokov, za ich zvolenie bude musieť zdvihnúť ruky aspoň 76 poslancov a budú musieť byť „všeobecne uznávanou osobnosťou v oblasti práva“.

Okrem toho budú musieť ovládať svetový cudzí jazyk a mať justičnú skúšku – buď prokurátorskú, notársku či advokátsku, alebo pravidelnú publikačnú činnosť vo svojom odbore, alebo budú musieť byť vedeckými pracovníkmi.

Nové podmienky sa týkajú nielen odborných schopností, ale sudcovia, ktorých si parlament po novom zvolí, budú musieť mať aj morálnu a hodnotovú integritu. Kandidát bude musieť napísať aj motivačný list.

Minister spravodlivosti za Most-Híd Gábor Gál materiál považuje za živý a vie si predstaviť aj ďalšie zmeny. Takisto vie, že budú musieť o týchto navrhovaných zmenách rokovať s opozíciou.

Odborníci, ktorí svoj návrh predstavili ešte pred Gálom, si myslia, že na zvolenie kandidáta by malo byť potrebných 90 hlasov, ak ich nezíska, v opakovanej voľbe by mu stačilo 76 hlasov. Vek 40 rokov považujú za optimálny, aby nevyradili generáciu porevolučných právnikov.

Požadujú aj verejné vypočutia a štvorročný cyklus voľby tak, aby sa nemohlo stať, že jeden parlament zvoli väčšinu sudcov.