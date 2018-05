Kiska symbolicky maturoval zo slovenčiny na gymnáziu

Prezident SR priznal, že v súčasnosti by asi nezmaturoval.

30. máj 2018 o 13:17 TASR

BRATISLAVA. Maturita je podľa prezidenta SR Andreja Kisku ťažká skúška.

Aj preto v stredu symbolicky zasadol za maturitný stôl na Gymnáziu na Hubeného ulici v Bratislave a vytiahol si otázku zo slovenského jazyka a literatúry. Sám prezident skonštatoval, že v súčasnosti by asi nezmaturoval.

"Maturita je ťažká skúška dospelosti a v týchto dňoch viac ako 40.000 maturantov po celom Slovensku túto skúšku dospelosti skladá. Ja im nesmierne držím prsty, aby ju zložili," poznamenal prezident.

Bez mladých a vzdelaných sa nepohneme ďalej

Ako doplnil, vzdelanie je pre krajinu dôležité.

"Stratili sme rešpekt k vzdelaniu, rešpekt k učiteľom. V minulosti sa vedelo, že vzdelanie je to najlepšie, čo môžeme dať pre naše deti. Také, aké máme školstvo, tak bude naša krajina vyzerať o desať až 15 rokov," poznamenal s tým, že študenti, ktorí v týchto dňoch maturujú, budú za desať rokov aktívni v spoločnosti.

"Bol by som veľmi rád, keby maturanti išli na dobré vysoké školy. Aj keď pôjdu mnohí z nich študovať do zahraničia, aby sa nezabudli vrátiť. Pretože bez mladých ľudí našu krajinu nepohneme ďalej," uviedol Kiska.

Zároveň apeloval na to, aby si verejnosť uvedomovala, že školstvo je dôležité pre krajinu. Prezident si počas symbolickej maturitnej skúšky vytiahol charakteristiku hovorového štýlu.

Kiska by si najviac trúfal na angličtinu

Prezident povedal, že keby si mal opäť zvoliť, z čoho by chcel maturovať, tak by to bol anglický jazyk.

"Ja som mal vždy rád aj matematiku, niečo by som vedel aj z občianskej náuky, dejepisu, sú to veci, s ktorými sa stretávam denne," povedal.

Spomenul, že na svojej maturite nemal šťastie počas odpovede z ruského jazyka, keďže si vytiahol jedinú otázku, na ktorú sa nepripravil. Kiska absolvoval s maturantmi aj obed v školskej jedálni.

Obdobie ústnych maturít sa na stredných školách začalo v pondelok (21.5.), trojtýždňové obdobie potrvá do 8. júna. Pred skúšobnými komisiami bude svoje vedomosti dokazovať približne 43.000 maturantov z viac ako 700 stredných škôl.

Prevažná väčšina maturantov absolvuje skúšku dospelosti zo štyroch predmetov. V prípade gymnázií pôjde o povinný cudzí jazyk a predmet slovenský jazyk a literatúra.

K nim si žiaci mohli vybrať voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov a ďalší voliteľný predmet.

Pri školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín patrí ich vyučovací jazyk spolu so slovenčinou a cudzím jazykom k povinným predmetom. Podľa svojho výberu si môžu zvoliť štvrtý predmet.

Maturitnú skúšku na stredných odborných školách (SOŠ) a konzervatóriách tvoria štyri predmety: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky.

V prípade SOŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín k týmto štyrom predmetom pribúda ešte vyučovací jazyk.