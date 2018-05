Na stavbu D4 a R7 sa údajne používa nebezpečný materiál

Materiál s obsahom škvary môže vážne poškodiť zdroje pitnej vody, tvrdia bratislavskí poslanci Uhler a Jenčík.

30. máj 2018 o 14:25 TASR

BRATISLAVA. Pri budovaní bratislavského obchvatu v okolí Jaroveckého ramena sa zrejme používa aj nebezpečný materiál.

Upozornili na to bratislavský mestský poslanec a vicestarosta Jaroviec Jozef Uhler a bratislavský mestský poslanec a vicestarosta Rusoviec Radovan Jenčík.

Betónový recyklát so škvarou

Tí majú podozrenie, že na stavbu je použitých aj tisíce ton betónového recyklátu s podielom škvary, čo podľa nich môže ohroziť podzemné vody a následne aj pitnú vodu.

Prečítajte si tiež: Érsek posunul odhad dokončenia obchvatu Bratislavy o jeden rok

Časť Jaroveckého ramena stavebník D4 a R7 podľa Uhlera momentálne zaváža "neškodným stavebným odpadom", z ktorého kapú ryby.

"Nám sa podarilo získať objednávku, kde si subdodávateľ objednáva od firmy Vassal EKO, ktorá je preslávená škandálmi v Bratislave s odpadom, do lokality výstavby D4 Bratislava-Jarovce priviezť napríklad 100.000 ton recyklovaného kameniva, zloženého z betónového recyklátu s podielom škvary. To je 10.000 nákladných vozidiel," uviedol poslanec.

Nebezpečenstvo pre zdroj pitnej vody

Škvara sa podľa neho nesmie používať na stavbách od roku 1983, pretože obsahuje nebezpečné látky, ako napríklad najťažší zo vzácnych plynov ako je radón.

"Môže byť rádioaktívny a obsahuje ťažké kovy. Môže sa stať, že to všetko pôjde do pôdy a podzemných vôd. Kúsok odtiaľto v Čunove je najväčšia zásobáreň pitnej vody pre Bratislavu a Záhorie," podotkol Uhler.

Firma, ktorá údajne nedodržiava pravidlá

Prúdenie spodných vôd v tejto lokalite je podľa Jenčíka cez Jarovce, Rusovce a Čunovo. Ako podotkol, škodliviny sa však môžu dostať aj za hranice, a to do Maďarska a Rakúska.

"Vassal EKO nám poskytla zmluvu s konzorciom D4R7, kde sa píše najprv, že poskytnú 100.000 ton škvary, v dodatku číslo jeden až 300.000 ton. Máme obavy, že idú zlikvidovať čistú škvaru," uviedol Jenčík.

Do Jaroveckého ramena by sa mal sypať lámaný kameň z kameňolomu v Devíne, čo sa podľa poslancov evidentne nedodržuje a to, čo sa tam sype teraz, je pomiešané s hlinou.

"Síce je to dočasná stavba, ale neverím, že to niekto dokáže potom odtiaľ vybagrovať," skonštatoval Jenčík.

Apel na ministerstvo

Obaja poslanci vyzývajú ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa i ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka, aby sa týmto problémom začali vážne zaoberať a kontrolovať dodávateľa.

Ministerstvo dopravy uviedlo, že koncesionár je viazaný zákonmi, normami a predpismi nielen technickými, ale aj environmentálnymi.

"Kontrolu nad dodržiavaním zákonov, noriem a predpisov potvrdzuje v prípade D4 a R7 okrem príslušných orgánov aj nezávislý dozor," uviedol rezort.

Konzorcium čelí taktiež podozreniu, že sa na úsek stavby diaľnice D4 - Podunajské Biskupice a Ivanka pri Dunaji vyváža kontaminovaná zemina. Konzorcium pre TASR v apríli uviedlo, že materiál používaný na stavbu prechádza prísnymi kritériami posúdenia kvality a vhodnosti jeho použitia na výstavbu, vrátane podmienky nulovej kontaminácie zeminy.