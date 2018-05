Advokát Kvasnica: Polícia pri Kuciakovi stále nevie, kam sa má vybrať

Dôvera v políciu je podľa Romana Kvasnicu minimálna, ale spoločnosť musí veriť, že sa jej vraždu novinára podarí vyšetriť.

30. máj 2018 o 18:10 Roman Cuprik

Vyšetrovanie smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nie je tak blízko k ukončeniu, ako sa v posledných dňoch mohlo zdať, hovorí advokát ROMAN KVASNICA. Keďže zastupuje rodinu Kušnírovcov, ako jeden z mála má prístup do vyšetrovacieho spisu. Policajti podľa neho urobili aj chyby, ale dôležité je, že nie sú zdiskreditovaní a nesnažia sa prípad zahrať do stratena. Vypočúvanie Kuciakovej spolupracovníčky Pavly Holcovej podľa neho len dokazuje, akú nízku dôveru majú vyšetrovacie orgány. To platí aj po výmene vedenia polície.

Boli ste v utorok večer v dome Jána Kuciaka, kde polícia robila vyšetrovací pokus?

„Bol som tam ako právny zástupca rodiny Martiny Kušnírovej.“

Podľa medializovaných správ tam polícia kontrolovala, či znalecké posudky sedia s tým, ako sa vražda mohla odohrať. Ako to celé prebiehalo?

„K tomu sa nechcem vyjadrovať. Poviem len, že vyšetrovací pokus prebehol štandardne a nemal som pocit, že by šlo o neprofesionálnu prácu. Z pohľadu vyšetrovania ide o dôležitý krok.“

Máte už prístup k spisu?

„Žiadal som kópiu celého vyšetrovacieho spisu, čo mi vyšetrovateľ odmietol. Tento postup som namietal u dozorujúceho prokurátora a nakoniec po jeho zásahu mi asi podstatná časť spisu bola sprístupnená a bola z nej vyhotovená fotokópia. Teraz mám k dispozícii kópiu sprístupnenej časti spisu. To znamená, že viem, ako prebiehali niektoré vyšetrovacie úkony. Zároveň však nemám prístup k všetkým listinám, ktoré sa týkajú jednotlivých vyšetrovacích verzií.“

Takže neviete úplne skontrolovať, či polícia nerobí chyby?

„Ak kópie niektorých častí spisu nemám teraz, ešte to neznamená, že mi ich nemusia dať napríklad o niekoľko mesiacov. Určite budem mať ako splnomocnený zástupca poškodených možnosť kontrolovať, či polícia koná adekvátne.“