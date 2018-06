Pacienti sa zrejme za pohotovosťami nacestujú. Od júla nie je nimi pokrytá ani polovica Slovenska

V Bratislave a okolí, na strednom či južnom Slovensku sú oblasti, v ktorých zatiaľ nie je dohodnutá žiadna pohotovosť.

3. jún 2018 o 20:30 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Začali sa letné prázdniny. Je osem hodín večer. Päťročné dievča má teplotu 38,5 stupňa Celzia a stále jej stúpa. Jej rodičia, ktorí bývajú na Záhorí, si nevedia rady. Chceli by ísť na pohotovosť do Malaciek, ale tam sa ministerstvu zdravotníctva nepodarilo s nikým dohodnúť, aby od 1. júla prevzal detskú pohotovosť v nemocnici.

Musia sa vybrať do Bratislavy, ani tam však nefunguje obyčajná detská pohotovosť. Zamieria preto na urgentný príjem do Národného ústavu detských chorôb na Kramáre. A keďže horúčka nie je život ohrozujúci stav, budú musieť zaplatiť namiesto dvoch za ošetrenie desať eur.

Ministerstvu zdravotníctva sa ani mesiac pred spustením nových pohotovostí stále nepodarilo nikde v Bratislavskom kraji vybrať ani jedného organizátora pohotovostí. Ak tento stav za mesiac nevyrieši, podobný prípad môže skutočne nastať.

Bratislava a okolie nie sú jediné, ktoré zatiaľ nemajú pohotovosti dohodnuté. Rovnaká situácia je v celom Banskobystrickom kraji aj na južnom Slovensku, kde od Komárna po Rožňavu nie je žiadna pohotovosť.

Po novom majú mať názov Ambulantná pohotovostná služba. Budú otvorené len do desiatej večer, nie do siedmej ráno ako doteraz. Za vyšetrenie v nich sa budú platiť dve eurá. Na celom Slovensku má byť 75 pohotovostí pre dospelých a 61 pre deti. Zatiaľ sa ministerstvu zdravotníctva v prvom kole výberu organizátorov pohotovostí podarilo spolu obsadiť len 53 miest.

Ukončenie výberu v druhom kole je naplánované do dvoch mesiacov. Bude to už však po 1. júli, keď nové pravidla vstupujú do platnosti.

Pohotovosť slúži na vyšetrenie náhleho zhoršenia zdravotného stavu, ktoré neznesie odklad do rána, ale človek nie je v ohrození života.

Napríklad ak dieťaťu stúpa teplota. Naopak urgent slúži na život ohrozujúce stavy, napríklad vážne zranenia. Kto však príde na urgent len s horúčkou, zaplatí desať eur. V prípade vážnych zdravotných ťažkostí neplatí nič.

Matka: To mohol spraviť len človek, čo nemá deti

"Neviem si predstaviť nemať možnosť ísť na pohotovosť. To mohol urobiť len človek, čo nemá deti," reaguje na situáciu Eva Vargová z Bratislavy. Má ani nie dvojročnú dcéru.

Argument ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru), že pri pohotovosti nejde o urgentnú zdravotnú starostlivosť o pacientov v ohrození života, Vargová neberie.