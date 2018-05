Slosiarik: Prezidentský kandidát Smeru nemusí mať ani dvadsať percent

Fegyveres bude musieť vyrozprávať svoj príbeh únosu prezidentovho syna, aby si ho ľudia s ním spojili, vraví sociológ MARTIN SLOSIARIK.

31. máj 2018 o 22:11 Ján Krempaský

Vo štvrtok oznámili až dvaja politici a jeden bývalý agent tajnej služby, že sa chcú stať prezidentom. Čím si vysvetľujete náhly nápor prezidentských kandidátov, ktorých je už štrnásť?

"Je najvyšší čas. Nie je prekvapením, že sa teraz alebo po minulom týždni, keď prezident Andrej Kiska povedal, že nebude kandidovať, začínajú vynárať osoby, ktoré majú záujem o kandidatúru. Predpokladám, že účastníci si to vyhodnotili tak, že keby nešiel Kiska druhýkrát kandidovať, ich šance by boli podstatne vyššie. Čakalo sa na Kiskovo rozhodnutie. Predpokladám, že ešte nejaký kandidáti pribudnú a vykryštalizuje sa to. Mnohé politické strany ešte definitívne nepovedali, koho podporia a či prídu s vlastným kandidátom."

Dá sa očakávať, že kandidáta postaví aj najsilnejšia strana Smer?

"Neviem si predstaviť, že by Smer nikoho nepostavil. Ak nájde typ kandidáta, ktorý bude prijateľný naprieč jeho voličmi, tak sa stáva veľmi relevantným. Nehovorím, že automaticky má hneď druhé kolo, ale je to jeden z veľmi pravdepodobných kandidátov z hľadiska veľkosti elektorátu. Predpokladám, že voliči sa môžu správať dosť stranícky poslušne, najmä ak Smer dokáže kandidáta dobre odprezentovať."

Dá sa predpokladať, že kandidát Smeru môže počítať s 20 percentami, čo je dnes približne podpora strany?

"Nie, to nikdy, samozrejme, neplatí. Ale mohol by počítať s dvojciferným číslom, čo už nie je v prípade takého počtu kandidátov, aký sa zdá, že bude, na zahodenie. Možno na postup do druhého kola mu bude stačiť dvojciferné číslo, ktoré sa bude začínať jednotkou. Bude závisieť aj od toho, ako sa Smeru podarí vyvolať u voličov dôležitosť prezidentských volieb, aby prišli voliť. Ale nie je to tak, že Smer môže postaviť hocikoho. Musí to byť rešpektovaná a aj viditeľná osobnosť."

Myslíte si, že Smer bude uvažovať o straníckom kandidátovi alebo skôr o osobnosti, ktorá prijme jeho nomináciu?