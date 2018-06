Čítanie na víkend: Exkluzívny rozhovor s hereckou hviezdou, zákulisie ESA a retro na fotkách

Vincent Cassel pre SME, príbeh Košičana, ktorý si podmanil Hollywood či pátranie po tom, ako objavili liek na celiakiu. Pozrite si prehľad magazínového čítania.

1. jún 2018 o 14:24 sme.sk

Rozhovor s jedným z najlepších hercov sveta

Pán Cassel si želá urobiť prestávku! Pán Cassel je hladný! Pán Cassel by si dal kurací sendvič a hranolčeky!

Keď sme v parížskom hoteli Grand čakali na rozhovor s Vincentom Casselom, personál okolo neho bol vo vrcholnej panike. Cez vysielačku v rýchlosti zháňali, čo si pán objednal, a keď prišiel vozík s jedlom, ochutnávali teplotu zemiačikov, aby náhodou nemali ani o stupeň menej, ani o stupeň viac.

Pritom Cassel už niekoľkokrát dokázal, že odmieta takýto star systém. "Som len dobrý predavač toho, čo robím, nepotrebujem masturbovať nad tým, že som slávny," hovorí v exkluzívnom rozhovore Kristíny Kúdelovej predstaviteľ filmového Paula Gauguina.

O kom hovoríme, keď hovoríme o Caselovi

Zvrátený. Neznesiteľne násilný. Rasista. Primitív. Neverný. Francúzsky herec Vincent Cassel s odvahou prijíma jednu drsnú postavu za druhou a jeho popularita a rešpekt pritom iba stúpa a stúpa.

Nie je veľa hercov, čo je takých odvážnych ako on. Pritom hovorí, že si vytýčil hranice, cez ktoré nikdy neprejde. Niektoré tabu mu zostali napriek tomu, že vo svojej kariére prijal už aj úlohy, ktoré by dokázal zahrať len on.

Vybrali sme sedem najpamätnejších. V poslednej z nich ho práve môžete vidieť v našich kinách.

Príbeh Košičana, ktorý dobyl Hollywood

S Bradleym Cooperom chodí hrávať tenis, trénuje Elizabeth Olsenovú, formoval telo Dakoty Johnsonovej a s Aaronom Taylor-Johnsonom žil štyri roky v jednej domácnosti. Teraz ho na slovo poslúchajú Jude Law a Djimon Hounsou.

Hollywoodsky zoznam štyridsaťročného Richarda Rikkiho Tótha z Košíc by mohol pokračovať. V Los Angeles žije už päť rokov a z mnohých celebrít sa stali jeho priatelia. A z neho sa za ten čas stal vyhľadávaný osobný tréner, ktorý pripravoval hercov na také filmové trháky ako Godzilla, Päťdesiat odtieňov sivej, Avengers, Captain America či Wind River.

Jeho pracovné začiatky pritom nemali so športom nič spoločné.

Ako sa našiel liek na celiakiu

Dvojročnej Lindy Thomsonovej dávali v roku 1945 dva týždne života. Trpela hnačkou a vracaním a bola taká slabá, že už nevládala ani chodiť. Až kým jej doktor nepredpísal banánovú diétu.

Verejnoprávna americká stanica National Public Radio (NPR) opísala príbeh ženy, ktorá sa podobne ako stovky iných amerických detí a ich rodičov s nádejou chytila zázračnej kúry na celiakiu.

Hoci ochorenie a jeho prejavy sú známe od čias starovekého Grécka, ešte pred 70 rokmi bola celiakia obávanou a smrteľnou chorobou. Jej príčinu lekári nepoznali. Museli sa udiať čudné veci, kým sa potvrdilo, čo na zákernú chorobu funguje.

Mladí Slováci vo vesmírnej agentúre

V Európskej vesmírnej agentúre pracuje v rámci stáží, grantov či popri inom výskume množstvo mladých vedcov. Medzi inými aj pomerne veľká skupina mladých Slovákov. S redaktorkou SME Reántou Zelnou sa rozprávali o svojej práci, ale aj o tom, ako sa dostali k vesmírnemu výskumu.

Marcel Štefko pracuje na misii JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), pre ktorú pripravuje simulácie preletu sondy okolo mesiacov plynného obra.

Michaela Brchnelová stážovala v technologickom centre ESA, na sekcii aerotermodynamiky a pohonu. Pracovala na výskume re-entry lietadiel. Teraz chystá štarty rakiet.

Michal Mrnka pracuje v Európskom centre pre vesmírny výskum a technológie pri ESA. Robí analýzu a návrhy koncepcie zariadení pre meranie kvality navigačných signálov budúcich generácií satelitov Galileo.

Oslavy MDD na starých fotografiách

Margarétky, slnečnice, labute, kováči, kominári, malí záhradkári. Oslavy Medzinárodného dňa detí pripomínali kedysi karneval či prvomájový sprievod, a hoci to bol dôležitý sviatok, komunisti ho nepovažovali za svoj ideologický pilier. Zato deti ho milovali.

Na Slovensku sa oslavuje od konca štyridsiatych rokov minulého storočia, najprv pod názvom Deň detskej radosti alebo Týždeň detskej radosti.

Dátum sa menil, zakaždým sa hľadala vhodná voľná nedeľa, soboty boli ešte pracovné. Až v šesťdesiatych rokoch, keď sa zrušili pracovné soboty, sa určil pevný dátum - 1. jún.

V školách sa vtedy zväčša nevyučovalo, konali sa besedy, organizovali športové hry, výlety do fabrík, múzeí. Pozrite si, ako tento sviatok zachytili fotografi.