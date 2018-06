Bratislava sa stala svetovým centrom jazykov

Desať najčítanejších správ najväčšieho spravodajského webu o Slovensku v angličtine.

1. jún 2018 o 8:40 sme.sk

1. Bratislava odhalí svoje tajné zákutia. Parks and gardens will reveal their secrets

2. Tieto túry by ste si v Slovenskom Raji nemali nechať ujsť. Three hikes perfect for Slovak Paradise

3. Najkrajšia torta je z východu: Most beautiful Slovak cake from Smižany

4. In-line korčuľovanie, Urban market či koncert Lennyho Kravitza na vás čaká v najbližších dňoch: Foreigners: Top 10 events in Bratislava

5. Novela zákona môže vrátiť Uber späť do hry: The ban on Uber in Slovakia is probably not final

6. Viete, ktoré regióny Slovenska obľubujú turisti najviac? Popularity of Slovakia as a tourist destination increases

7. Budú sa na Slovensku vyrábať bavoráky? Kažimír: We are in the finals in the fight for a fifth carmaker

8. Novela zákona by mala zabrániť ilegálnemu množeniu zvierat: Animals get the status of living creatures in Slovakia

9. Podnikateľské prostredie sa zhoršilo po vražde Kuciaka a Kušnírovej: Survey shows deteriorating business environment in Slovakia

10. Bratislava sa stala svetovým centrom jazykov: Polyglots flock to Slovakia

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.