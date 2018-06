Dobré ráno: Taliansko je v kríze, môže spôsobiť rozpad Európy

Čo sa to deje v Taliansku.

3. jún 2018 o 23:23 Tomáš Prokopčák, Lukáš Onderčanin

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/453284553&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Ak by ste v Európe hľadali stabilne fungujúcu vládu, asi by ste sa nevybrali do Talianska.

Krajina je známa svojimi častými výmenami premiérov, predčasnými voľbami a čudnými politikmi s ešte čudnejšími nápadmi.

Lenže, teraz je to oveľa horšie: volebnú koalíciu poskladali extrémni populisti, prezident odmietol vymenovať ministra financií, načo možný premiér odmietol byť premiérom, aby si to nakoniec rozmyslel a s prezidentom sa dohodol inak.

Budúce vládne strany pritom hovoria o zlom, zlom Bruseli, vraj nebudú platiť dlhy a čo keby namiesto eura zase platili lírou.

Prežije Európa súčasnú vládu v Taliansku?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Lukášom Onderčaninom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Krátky prehľad správ

Kontroverzný podnikateľ Marián Kočner zastrašuje investigatívneho novinára denníka SME Adama Valčeka. Dôvodom je najnovšia kauza, z ukradnutého Technopolu totiž za podozrivých okolnosti odišlo na Kočnerov účet pol milióna eur.

Slovenskí úradníci mali oklamať Poľsko. Poľské ministerstvo zahraničných vecí povedalo, že v lietadle spájanom s kauzou únosu vietnamského občana mal sedieť aj exminister vnútra Kaliňák. Jeho meno malo byť dopísané na zoznam len pre Poliakov, aby prelet do Moskvy vôbec povolili.

Španielski poslanci ešte v piatok vyslovili nedôveru vláde. Stalo sa tak prvýkrát od pádu Francovej diktatúry v roku 1975. Šéfa ľudovcov Mariana Rajoya vystrieda na čele kabinetu líder socialistov Pedro Sánchez.

Nielenže vyhladila dinosaurov. Následky po dopade planétky, ktorá pred 65 miliónmi rokov narazila do Zeme, trvali oveľa dlhšie, ako sme si mysleli. Nasledovalo globálne otepľovanie, ktoré pretrvalo stotisíc rokov - čo znamená, že aktuálna klimatická zmena bude oveľa horšia. Viac o probléme si môžete vypočuť v našom novom dennom vedeckom podcaste Zoom.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Podcast Dobré ráno je dostupný na rôznych platformách:

Podcasty SME

Okrem podcastu Dobré ráno vydáva denníka SME aj ďalšie tri podcasty - Zoom, Klik a Tech_FM.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a objavov, zo sveta astronómie, biológie a medicíny, ale aj o tom, ako sa šíria hoaxy a falošné správy, a v čom klamú.

Klik je týždenný podcast o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete technológií, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu ráno.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká tiež v spolupráci s Rádiom_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.