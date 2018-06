Tvorcovia Zomri: Šuvadová sa vyhrážala, Sulík nosí naše tričko

BRATISLAVA. Na Facebooku či Instagrame sa stali fenoménom. Robia si žarty z politikov i známych umelcov. Niektorí im vyčítajú, že nepoznajú hranice a sú vulgárni, no oni tvrdia, že nie sú povinné čítanie. Napriek tomu majú 107-tisíc fanúšikov na sociálnych sieťach.

Zakladajú si na tom, že verejnosť nepozná ich identitu. Tvrdia, že anonymita im dáva pri tvorbe viac slobody a že značka sa nezunuje tak rýchlo, ako konkrétne tváre. Rozhovor poskytla trojica tvorcov zoskupenia ZOMRI pod podmienkou, že denník SME to bude rešpektovať.

Na stretnutí sa redaktorom predstavili pod číslami jeden, dva a tri. Tridsiatnici pôsobili ako zohratá partia. Najčastejšie sa slova ujal mladík s výrazným stredoslovenským prízvukom. Bol najvýrečnejší, druhý rozprával rozvážne a tretí vtipkoval aj počas rozhovoru.

Ako ste sa dali dokopy?

1: „Spoznali sme sa cez internet.“

2: „Predchádzal tomu istý vývoj. Dvaja z nás mali pred niekoľkými rokmi vytvorené falošné profily Martina Jakubca, pričom existoval aj ten skutočný. V Novom čase raz aj vyšiel článok, že na facebooku sa hádajú traja Martinovia Jakubcovia. Boli to najkrajšie časy. Skutočný Jakubec proti tomu najprv bojoval, ale časom zistil, že to má výtlak a natočil pre nás aj nejaké video. Falošné profily neskôr zrušili a vtedy sme sa spojili a vznikla stránka s názvom Jakub Martinec. Aj tú nám zablokovali a Zomri bola štvrtá fáza, kde sme sa dali dokopy už s tretím kolegom. Na facebooku dával všelijaké vtipné statusy a to nám pri našom projekte chýbalo. Tak som mu napísal.“

3: „Boli ste inak prekvapení, že medzi nami nesedí Jano Gordulič?“

Nie. Prečo?

3: „Jedna redaktorka, ktorá s nami robila nedávno rozhovor, čakala, že za stránkou je on.“

Odkedy funguje Zomri?

1: „Od júna 2016.“

Aký bol váš najúspešnejší post?

1: „Vlak bus shopping (vtipný obrázok o názve novej autobusovej stanice v Banskej Bystrici, pozn. red.)."

Máte ľudí, z ktorých si na stránke uťahujete opakovane, napríklad z Eduarda Chmelára či Zdeny Studenkovej.Prečo? Funguje to na ľudí, alebo vás niečím dráždia?