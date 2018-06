Výstavba diaľnice D4 vodu neznečisťuje, tvrdí konzorcium

Sólymos dal podľa stanoviska ministerstva pokyn, aby situáciu preverila inšpekcia.

4. jún 2018 o 11:09 SITA

BRATISLAVA. Výsledky skúšok preukázali, že podzemná ani povrchová voda nie je pre výstavbu projektu diaľnice D4 a rýchlostnú cestu R7 znečistená.

Tvrdí to tlačové oddelenie obchvatu nula, konzorcium, ktoré stavia diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7.

Riziko znečistenia vraj nehrozí

„V rámci projektu sme zaviedli Plán environmentálneho monitoringu, na základe ktorého počas doby výstavby sledujeme zložky životného prostredia vrátane povrchovej a podzemnej vody,“ uviedli vo svojom stanovisku pre agentúru SITA.

Reagujú tak na tvrdenie predsedu Komisie dopravy a informačných systémov hlavného mesta SR Bratislavy Jozefa Uhlera.

Ten minulý týždeň povedal, že Jarovské rameno už dodávateľ zaváža a sú tam bagre, buldozéry, ktoré rozhŕňajú stavebný odpad.

„Stavebný odpad spôsobuje, že na mieste umierajú ryby,“ dodal. „Materiál, ktorý spoločnosť D4R7 Construction s.r.o. využíva pri stavbe diaľnice a rýchlostnej cesty preverujeme. Podľa výsledkov skúšok to je inertný materiál a nehrozí riziko znečistenia,“ uzavreli.

Škvára so škodlivinami

Ako tiež Uhler uviedol, podarilo sa mu získať objednávku, kde si dodávateľ objednáva do lokality výstavby D4 Bratislava - Jarovce priviezť napríklad 100-tisíc ton recyklovaného kameniva zloženého z betónového recyklátu s podielom škváry. „

Škvára sa nesmie používať na stavby, pretože obsahuje škodlivé látky a môže sa stať, že to pôjde do pôdy a do pitnej vody,“ spomenul.

Škvára, ktorá nesie v sebe ťažké kovy, je problém aj podľa predsedu Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby a predsedu Dozornej rady Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Radovana Jenčíka.

„Máme obavu, že namiesto spracovania škváru zmiešajú s iným výrobným materiálom a nasypú ju pod diaľnicu. Nič iné sa nestane, len sa uvoľnia toxické látky a môžu sa dostať do spodných vôd,“ vysvetlil. Jenčík tiež doplnil, že prúdenie spodných vôd v tejto lokalite je zo severu na juh, čo je presne cez bratislavské mestské časti Jarovce, Rusovce a Čunovo.

Preverenie situácie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR pre agentúru SITA uviedlo, že výstavbu diaľnice v rámci PPP projektu plne zabezpečuje koncesionár, ktorý je viazaný zákonmi, normami a predpismi nielen technickými, ale aj environmentálnymi.

"Kontrolu nad dodržiavaním zákonov, noriem a predpisov potvrdzuje v prípade D4 R7 okrem príslušných orgánov aj nezávislý dozor," informovali.

Minister László Sólymos dal podľa stanoviska Ministerstva životného prostredia okamžite pokyn, aby situáciu preverila inšpekcia.

"Akékoľvek podozrenie na ohrozenie životného prostredia berieme vážne," pripomína MŽP. "Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava na základe požiadavky ministra životného prostredia SR dnešným dňom začala preverovať tieto skutočnosti priamo na mieste," uzavreli.



Diaľnica D4 pomôže s riešením najmä tranzitnej dopravy. Diaľničný obchvat by mal prispieť k odľahčeniu tranzitov a viesť ich mimo hlavného mesta SR Bratislavy. D4 zahrnie výstavbu 27 km dlhej cesty medzi Jarovcami a Račou, vytvorí tak okruh na východ od mesta.