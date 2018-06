Danko cestuje často do Ruska. Išiel by aj do USA, ale nepozvali ho, tvrdí jeho hovorca

Vyvoláva to otázniky, či spojenctvá v EÚ a NATO berieme vážne a ako sa dá na ne spoľahnúť, vraví expert na zahraničnú politiku.

4. jún 2018 o 19:12 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Oceňuje ich pohostinnosť a veľké srdce. Ďakuje im za oslobodenie, ale pri ich prekrúcaní invázie do Československa z roku 1968 mlčí. Sľubuje im, že sa zasadí za posilnenie výučby ruštiny v slovenských školách a hrdí sa mobilom na šéfa Ruskej Dumy Viačeslava Volodina, ktorý je na sankčnom zozname Európskej únie. Momentálne je v Rusku na konferencii o rozvíjaní parlamentarizmu.

Andrej Danko (SNS) chodí do Ruska najčastejšie spomedzi všetkých predsedov parlamentu od čias druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Momentálne je už na tretej návšteve, vo funkcii je pritom od marca 2016.

Jeho predchodca Pavol Hrušovský (KDH) bol za štyri roky druhej Dzurindovej vlády v Rusku len raz. Bol však dvakrát v Spojených štátoch, ktoré Danko zatiaľ nenavštívil.

"Čo sa týka cesty do USA alebo Británie, pán predseda sa veľmi rád zúčastní, no ani do jedného zo spomínaných štátov sme zatiaľ pozvanie nedostali," vraví Dankov hovorca Tomáš Kostelník.

"Vyvoláva to otázniky aj u našich spojencov, že ako naše spojenctvá v EÚ a NATO berieme vážne a ako sa dá na ne spoľahnúť," komentuje Dankove výlety do Ruska Vladimír Bilčík z katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Šéfovia parlamentu rozvíjajú podľa neho vzťahy hlavne na parlamentnej úrovni, ale Dankovi predchodcovia sa oveľa viac sústreďovali na krajiny Európskej únie.

Do Ruska vraj nechodí z vlastnej vôle

"Všetky cesty sú na pozvania, nie „z vlastnej vôle“," odpovedal Kostelník na otázku SME, prečo Danko chodí tak často do Ruska. Hrušovský však všetky pozvania do zahraničia podľa vlastných slov konzultoval s ministrom zahraničných vecí a prezidentom, "aby sme boli jednotní v oblasti presadzovania zahraničnej politiky".

Keď bol Danko vlani v novembri v Moskve a vystúpil v ruskej Štátnej Dume, minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru) povedal, že nie je v poriadku, že svoje vystúpenie s ním nekonzultoval.

Jeho ministerstvu sa nepáči ani to, že počas svojej aktuálnej cesty bez jeho vedomia dohaduje návštevu Volodina na Slovensko, hoci ten má zákaz vstupu do Únie. Danko však v pondelok poprel, že by nejakú návštevu dohadoval. Vraj išlo o chybu jeho tlačového oddelenia.