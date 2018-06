Právnik Kamenec: Pri väzbe zaváži aj Ku-Klux-Klan a posilňovňa

Kedy sa prípad brutálnej bitky s tragickým koncom uzatvorí, podľa právnika závisí od svedkov a spôsobu obhajoby útočníka.

4. jún 2018 o 18:40 Peter Kapitán

Ako sa pozeráte na to, že minulý týždeň v stredu okresný prokurátor na väzbu dôvody nevidí a o štyri dni neskôr ju navrhne krajský?

„Bez toho, aby som mal prístup k spisu, to neviem vyhodnotiť. Nepáčia sa mi okamžité výzvy na disciplinárne stíhanie okresného prokurátora. Krajský prokurátor by mal teraz skúmať, prečo nebola navrhnutá väzba a či okresný pochybil.“

Podľahla prokuratúra verejnému tlaku?

„Možno áno, ale treba povedať, že útočník nevyzerá úplne ako baránok a ten útok bol naozaj brutálny. Chlap sa nevie ovládať a keď má na facebooku Ku-Klux-Klan, ja by som sa asi obával, že to zopakuje. Ale možno prokurátor na okrese nemal dosť dôkazov na väzbu, možno si myslel, že by mu to aj tak neprešlo.“

Čo skúma prokurátor, keď sa rozhoduje, či väzbu navrhne alebo nie?

„Skutok, ktorý je predmetom trestného stíhania a osobu obvineného. Ak je napríklad obvinený násilník, mal by som obavu, že sa čin môže opakovať. Keď sa niekto nevie ovládať a stlčie niekoho len tak, je tam obava z opakovania trestného činu. To je podobné ako pri notorických zlodejoch, pustíte vreckára a on bude kradnúť opäť.“

Môže človek vo väzbe skončiť kvôli akémukoľvek trestnému činu?

„Nemal by, zvažuje sa aj skutok a trestná sadzba. Ak je niekto obvinený z nedbanlivostného trestného činu, kde to vyzerá s veľkou pravdepodobnosťou na podmienku, nebudem mu navrhovať väzbu, lebo to nemá opodstatnenie a obmedzenie osobnej slobody je veľký zásah do práv.“

Skúma sa aj súkromie útočníka, jeho fotky na profile na facebooku a podobne?