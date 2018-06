Simulovali zrážku vlaku s cyklistom, rušeň telo roztrhol na polovicu

Od začiatku roku na železničných priecestiach zomrelo deväť ľudí.

4. jún 2018 o 19:35 TASR

LEHNICE. Verejnosť mohla v pondelok vidieť, aké sú následky zrážky vlaku s cyklistom. V obci Lehnice-Kolónia (okres Dunajská Streda) sa realizovala simulovaná zrážka vlaku a figuríny cyklistu na zabezpečenom železničnom priecestí v rámci Medzinárodného dňa bezpečnosti (ILCAD).

Do figuríny narazil rušeň ER20 "Herkules" s hmotnosťou 80 ton v rýchlosti 50 kilometrov za hodinu. Figuríne odtrhol trup od spodnej časti tela a tlačil ju pred sebou niekoľko metrov.

Zrážka s vlakom je väčšinou smrteľná

Podľa ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd) sú takéto zrážky v 99 percentách prípadov smrteľné.

"Skoro dennodenne máme nejakú zlú udalosť na železniciach a som rád, že tu boli aj deti zo škôl a videli, čo sa udeje vtedy, keď napáli v päťdesiatke vlak do cyklistu, ktorý prechádza cez železničný priechod. Našou úlohou je upozorňovať na následky a to, že jednoducho s dobrým zdravím sa z toho vyjsť nedá," povedal s tým, že počas letných prázdnin sa koncentrujú cyklisti na železničných priecestiach častejšie, mali by si dávať pozor a rešpektovať bezpečnostné predpisy.

Viceprezident Policajného zboru SR Ľubomír Ábel poznamenal, že takáto simulácia zrážky má oveľa väčšiu výpovednú hodnotu pre verejnosť, ako o tom iba čítať.

"Je veľmi dôležité poukázať na takéto problémy práve pred letnou turistickou sezónou," povedal.

Vyjadril sa, že v priebehu minulého týždňa sa viac ako na 60 miestach na Slovensku konali rôzne preventívno-represívne akcie, pričom pod drobnohľadom boli aj železničné priecestia, nákladné depá a podobne.

Simulácie pomáhajú

Podľa viceprezidenta majú nehody klesajúci charakter vďaka takýmto akciám i zákonu o cestnej premávke.

"Policajný zbor sa snaží takisto svojím dielom prispieť k bezpečnosti na železnici, teda vyhlasujeme celoslovenské bezpečnostné akcie. Dodnes prebiehala policajno-bezpečnostná akcia Týždeň bezpečnosti na železnici, do ktorej boli zapojení okrem policajtov na Slovensku aj v ostatných európskych krajinách, ktoré sú členmi RAILPOL-u (to je 18 krajín)," vyjadril sa riaditeľ odboru železničnej polície Prezídia Policajného zboru Marek Petruš.

Dodal, že i takýmito akciami sa snažia minimalizovať riziko na železničných priecestiach.

Námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku železníc SR Igor Polák upozornil, že takéto nehody sú traumou pre rodinných príslušníkov aj pre samotného rušňovodiča, ktorý za incident nemôže.

Ako uviedol, robia všetko pre to, aby priecestia boli zabezpečené. Z 2092 priecestí je väčšia časť zabezpečená aktívne, druhá, menšia časť je zabezpečená pasívne, avšak tieto sú na vedľajších tratiach a sú neustále pod dohľadom. Je na občanoch, aby rešpektovali bezpečnostné pokyny.

Železničné priecestie v obci Lehnice-Kolónia na trati Bratislava - Dunajská streda má jedinečné identifikačné číslo (JIČ) a je zabezpečené výstražnou svetelnou a zvukovou signalizáciou bez závor. Podstatou JIČ je identifikovať každé železničné priecestie.

Pod každým číslom je k dispozícii databáza údajov, ako je telefónne číslo výpravcu a dispečera, názov úseku, železničná poloha priecestia v km a podobne, pričom účastník nehody môže na základe tohto čísla oznámiť skutočnosť telefonicky na linke 112 alebo 158.

Od začiatku roku sa na železničných priecestiach stalo celkovo 27 nehôd, pri ktorých zomrelo deväť ľudí a sedem sa ťažko zranilo.

Železnice SR pre zvýšenie povedomia o železničných priecestiach vydali knihu Želkova škôlka, ktorá ilustrovanou formou približuje deťom najnebezpečnejšie situácie na železnici. ŽSR vydali aj niekoľko DVD ohľadom problematiky prejazdu cez železničné priecestia.