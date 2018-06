Smer navrhne Šefčoviča ako kandidáta socialistov na predsedu eurokomisie

Šefčovič dostal priamu ponuku od sociálnych demokratov z Českej republiky.

4. jún 2018 o 22:13 TASR

BRATISLAVA. Strana Smer navrhne podpredsedu Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroša Šefčoviča ako kandidáta socialistov na pozíciu predsedu EK. Zároveň bude hľadať podporu u ostatných partnerov. TASR to potvrdil generálny manažér Smeru Viktor Stromček.

"Túto tému sme diskutovali aj počas dnešného stretnutia v Bratislave a reakcie boli veľmi pozitívne," uviedol. Šefčoviča označil za rešpektovaného viceprezidenta EK so silným postavením v rámci celej Európy.

Šefčovič kandidatúru pripustil

"Nie je preto prekvapením, že niektoré krajiny začínajú uvažovať nad jeho kandidatúrou na post šéfa celej EK. Osobne si myslím že by bola škoda nevyužiť jeho potenciál a skúsenosti," doplnil Stromček.

Nateraz je podľa generálneho manažéra Smeru-však predčasné robiť akékoľvek závery. "Nakoľko voľba šéfa EK bude aktuálna až po voľbách do Európskeho parlamentu," vysvetlil.

Šefčovič po pondelkovom stretnutí so zástupcami sociálno-demokratických strán z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a Bulharska pripustil, že má záujem stať sa volebným kandidátom európskej sociálnej demokracie na post predsedu exekutívy EÚ v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu.

Podpredseda EK dostal priamu ponuku od sociálnych demokratov z Českej republiky, čo podporili aj ich slovenskí partneri, priaznivé reakcie má aj od ďalších krajín strednej a východnej Európy.

Európske voľby

Európsky parlament trvá na tom, aby veľké európske politické rodiny išli do eurovolieb v máji 2019 s jasnými volebnými lídrami na ich kandidátke. Líder víťaznej politickej skupiny vo voľbách do EP by sa následne mal stať budúcim šéfom Európskej komisie.

Európska ľudová strana (EPP) už v apríli rozbehla proces zostavovania straníckych nominácií a svojho kandidáta predstaví v novembri na kongrese strany v Helsinkách. Podľa kuloárnych informácií by ním mohol byť vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.

Podobný proces výberu kandidátov do akýchsi "primárok" čaká aj tábor sociálnej demokracie, druhej najväčšej paneurópskej politickej rodiny. V priebehu júna sa strany združené v rámci Strany európskych socialistov (PES) majú dohodnúť na spôsobe nominácií aj na príslušných kritériách. Mali by stanoviť, koľko strán musí podporiť niektorého z kandidátov v súboji o volebného lídra sociálnych demokratov.