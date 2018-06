Nový šéf polície Lučanský: Dám spraviť audit vyšetrovania Kuciakovej vraždy

Na meno nástupcu odchádzajúceho prezidenta Tibora Gašpara čakala verejnosť viac ako mesiac. Po tom, čo ministerke vnútra Denise Sakovej nevyšiel prvý návrh, aby sa na čelo polície postavil policajný pridelenec Marián Slobodník, dosadila na post doterajšieho šéfa policajnej inšpekcie MILANA LUČANSKÉHO.

Reakciou mimovládok či bezpečnostných analytikov bola okamžitá kritika tohto výberu, keďže sa s ním spája viacero káuz a obviňovaný je tiež z toho, že ma blízko k exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi. V rozhovore pre SME vysvetľuje, aké má plány na poste a tiež svoj pohľad na jeho kritiku.

V piatok ste prebrali funkciu od Tibora Gašpara. Dal vám nejaké úlohy či odporúčania?

„Odovzdávanie úradu prebehlo štandardne. Boli pri tom všetci riaditelia odborov, či krajskí riaditelia, ktorým ma predstavili už ako nového prezidenta. Nejaké odporúčania od predchodcu som ani nedostal. Možno len v zmysle, aby som v tom dobrom zachoval kontinuitu a zlepšil to, čo sa dá.“

Hneď prvé dni vo funkcii čelíte udalostiam ako bol brutálny útok na Filipínca v uliciach Bratislavy, a to len za to, že sa zastal kolegýň. Ako tento útok vnímate a ako by sa čomusi podobnému dalo predchádzať?

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"K tomuto útoku sa nedá nič iné povedať len toľko, že to bolo chrapúnstvo najhrubšieho zrna. Páchateľ musí byť spravodlivo potrestaný a malo by to byť výstrahou pre všetkých zbabelcov, ktorí najskôr zapárajú do žien, a potom vezmú život ich ochrancovi. Nemám pekné slová na tento skutok. Prijali sme preto spoločne s krajským riaditeľstvom v Bratislave bezpečnostné opatrenia, aby sa slušní ľudia nebáli chodiť po bratislavských uliciach."

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Podnikajú, prednášajú, riadia bezpečnosť. Čo dnes robia bývalí šéfovia polície

Na úvodnej tlačovke ste za svoje priority vo funkcii označili boj proti terorizmu a migrácii. V čase po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je však spoločenské nastavenie trochu iné. Očakávalo sa skôr, že vašou prioritou bude vyšetrenie tohto prípadu, čo sa spája tiež s posilnením dôvery v políciu. Nevnímate to tak?

„Ovplyvnil ma zrejme článok, ktorý som čítal chvíľu pred spomínanou tlačovou konferenciou. Hovoril o tom, že sa možno otvoria hranice Turecka, čo by spôsobilo ďalšiu veľkú vlnu migrácie. Ja som pritom videl, čo sa dialo v súvislosti s migráciou ešte v čase, keď som bol prvým viceprezidentom. Nechcel by som to preto podceniť. Druhá vec je, že v rovnaký deň ráno došlo k útoku v Bruseli. Slovensko niečo také nezažilo a bol by som nerád, ak by sa tak stalo za môjho pôsobenia.“

Tieto témy by som nechcel zľahčovať, no predsa len, hlavné požiadavky masových protestov Za slušné Slovensko smerovali skôr k spomínanému vyšetreniu vraždy a k zvyšovaniu dôvery v políciu. Ako sa pozeráte na tieto výzvy?

„Objasnenie tejto vraždy patrí určite medzi naše priority. Dám si spraviť audit, a to nielen materiálno-technický. Budem chcieť vedieť, akí ľudia na tom pracujú, ako pracujú, aký je štýl riadenia a práce a podobne. Počas pôsobenia v polícii som pracoval na desiatkach až stovkách vrážd. Viem, aký dôležitý je spôsob riadenia. Je to dôležité, aby sa rôzne veci, ktoré sú dôležité, nestratili, nezamlčali, či nezmizli. Sedel som už aj s prvou viceprezidentkou (Janou Maškarovou, pozn. red.), ktorá bola pomerne nosným článkom pri objasňovaní vraždy Jána Kuciaka a určite bude treba túto medzeru čím skôr zaplniť.“

Dosiaľ ste tento prípad sledovali len zvonku, zrejme ste ešte nemali možnosť hovoriť s vyšetrovateľmi. Čo si myslíte o tejto vražde a jej vyšetrovaní?