SaS zaradila Danka medzi extrémistov kvôli jeho postoju k Rusku

BRATISLAVA. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada premiéra Petra Pellegriniho a ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, aby k počínaniu predsedu parlamentu Andreja Danka v súvislosti vo vzťahu k Rusku zaujali jasné odmietavé stanovisko.

Podľa SaS sú výroky Danka vo vzťahu ku Kremľu "v rozpore s oficiálnou zahraničnopolitickou líniou vlády a ohrozujú ekonomické a bezpečnostné záujmy Slovenska, vrátane jeho ústavného zriadenia". SaS tak reaguje na ostatnú Dankovu návštevu v Moskve.

Ako sa ďalej uvádza v stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa strany Katarína Svrčeková, Danko žije podľa SaS v predstave, že Rusko je veľká slovanská krajina a Slovensko ako malá, ale tiež prevažne slovanská krajina, sa na tejto historickej rodovej báze musí Rusku zaliečať.

Tento pohľad je však od základu chybný a nebezpečný, lebo zahraničná politika moderných štátov vychádza v prvom rade z bezpečnostných a ekonomických záujmov, a nie zo spolupatričnosti k dávnej kmeňovej štruktúre. Navyše, prekonanej a nefunkčnej, ako nás už štvrtý rok presviedča krvavý ukrajinský konflikt, upozorňuje SaS.

"Andrej Danko svojimi častými návštevami ruského parlamentu a výrokmi na jeho pôde sa zaradil k plejáde európskych extrémistov, ktorí Rusko využívajú ako ekonomickú a technickú základňu pri svojich snahách ničiť demokratické inštitúcie a liberálny poriadok demokratickej Európy,“ uviedol poslanec NR SR a tímlíder SaS pre zahraničnú politiku a politický systém Martin Klus.

„Keďže počínanie predsedu parlamentu Andreja Danka je v rozpore s oficiálnou zahraničnopolitickou líniou vlády a ohrozuje ekonomické a bezpečnostné záujmy Slovenska vrátane jeho ústavného zriadenia, žiadame ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka a premiéra Petra Pellegriniho, aby k nemu zaujali jasné odmietavé stanovisko,“ doplnil predseda SaS Richard Sulík.

Andrej Danko sa v pondelok zúčastnil v Moskve na Medzinárodnom fóre pre rozvoj parlamentarizmu a vystúpil s prejavom ako jeden z úvodných rečníkov spolu s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom, ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a podpredsedom Dumy Piotrom Tolstým.

Volodin je pritom na sankčných zoznamoch EÚ za svoju úlohu pri anexii Krymu,

Danko sa už v minulosti chválil dobrým vzťahom s ním. Danko podľa tlačovej správy hovoril aj o rozpade Československa, kybernetickej bezpečnosti, šírení neoverených informácií aj sankciách voči Rusku.

„Urobme všetko preto, aby sme prekonali veci, ktoré nás rozdeľujú. Sankcie nie sú, a nikdy nebudú riešením. Riešením je len otvorený dialóg, láska a porozumenie a na to, žiaľ, zabúdame,“ vyzval predseda NR SR.

V pondelok na túto Dankovu návštevu reagovalo aj Kresťanskodemokratické hnutie. To, že je Volodin na sankčných zoznamoch pre svoju úlohu pri anexii Krymu, má podľa KDH odradiť každého slušného a demokratického politika od akéhokoľvek kontaktu s touto osobou.