Čižnár v správe o prokuratúre vysiela pozitívny signál spoločnosti

Zlepšila sa rýchlosť trestného konania, podarilo sa ukončiť veľkú časť trestných vecí, uvádza sa v správe pre Ústavnoprávny výbor NR SR.

5. jún 2018 o 12:18 (aktualizované 5. jún 2018 o 12:37) TASR

BRATISLAVA. Prokuratúra si úlohy, ktoré jej ukladali zákony a uznesenia vlády, v roku 2017 splnila. Zlepšila sa rýchlosť trestného konania, podarilo sa ukončiť veľkú časť trestných vecí, kde vyšetrovanie trvalo viac ako dva roky a zlepšila sa aj kvalita rozhodovania.

V správe o činnosti prokuratúry za minulý rok to konštatuje generálny prokurátor Jaromír Čižnár.

Jeho referát v utorok odobrili členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR.

Výsledky ako pozitívny signál pre spoločnosť

Podľa správy sa osobitná pozornosť v roku 2017 zamerala na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov daňových, ako aj na problematiku finančného vyšetrovania.

Vzrástol pritom objem zaistených finančných prostriedkov z výnosov z trestnej činnosti a nárokov poškodených na náhradu škody.

Ďalšou prioritou v činnosti prokuratúry bolo vlani odhaľovanie a účinný postih páchateľov trestných činov tzv. domáceho násilia.

"Trend a výsledky, ktoré sa v boji s týmito trestnými činmi podarilo aj v roku 2017 dosiahnuť, je možné považovať za pozitívny signál pre spoločnosť, ale aj pre obete domáceho násilia," konštatuje sa v správe.

Nárast počtu objasneného trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby súvisí podľa prokuratúry aj so zriadením linky pre týrané osoby na generálnej prokuratúre.

Tá umožňuje zvýšenie operatívnosti v prijímaní súvisiacich zákonných opatrení a zároveň poskytuje možnosti nielen poškodeným, ale aj príbuzným, známym či najbližšiemu okoliu oznámiť, že v ich bezprostrednej blízkosti sa odohráva tzv. domáce násilie.

Problémy v disciplinárnych konaniach

Čižnár upozorňuje, že aj v roku 2017 pokračovali problémy v disciplinárnych konaniach.

"Stále sa nepodarilo ukončiť všetky disciplinárne stíhania prokurátorov, ktoré začali ešte v rokoch 2013 a 2014. V jednej veci došlo k preklúzii disciplinárneho konania, pričom prokurátor mal pozastavený výkon funkcie a z dôvodu preklúzie a následného zastavenia disciplinárneho konania mu bolo potrebné doplatiť platové náležitosti," konštatoval.

Čižnár úrad je podfinancovaný

Na margo rozpočtu rezortu prokuratúry Čižnár zdôraznil, že je dlhodobo poddimenzovaný v oblasti prevádzkových výdavkov a bežných transferov.

"Napriek tomuto konštatovaniu však možno badať pozitívnu tendenciu zo strany ministerstva financií, spočívajúcu v snahe dofinancovať oprávnené požiadavky zo strany generálnej prokuratúry tak, aby neboli ohrozené základné oblasti fungovania rezortu," ozrejmil.

SaS: Prokuratúra nežaluje, bojí sa neúspechu

Úspešnosť prokuratúry v trestných veciach pred súdom je až 96 percent, pričom v Sovietskom zväze bola sto. Slovenská prokuratúra sa tak k tomu veľmi blíži. Na pôde Ústavnoprávneho výboru NR SR na to upozornil jeho člen Alojz Baránik zo strany SaS.

"Na druhej strane nežalujete veľa vecí, ktoré by ste mali žalovať, a to zrejme preto, lebo sa bojíte neúspechu. Ak je to číslo úspešnosti takto extrémne vysoké, vyvstáva z toho myšlienka, či to nie je tak, že vy sami zastavujete veci, ktoré by ste mali priniesť pred súd. Staviate sa do pozície predsudcu, a tým prekračujete vaše právomoci," uviedol Baránik s tým, že prokuratúra sa často stavia s do polohy obhajcov tých, ktorých má postaviť pred súd.

Prvý námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky to odmietol. "Sme kvalifikovane a kvalitne pripravení na súdne konanie. Môžem zaručiť, že to súvisí s kvalitou práce a nie s tým, že by sa na súd posúvali len veci, ktoré budú úspešné," deklaroval.

Námestník generálneho prokurátora René Vanek sa domnieva, že ak sa bude umelo žalovať viac, zahltia sa súdy a tie začnú oslobodzovať páchateľov.

"To by bola cesta do pekla. Potom tiež navrhujem vytvoriť štátny fond na odškodňovanie nezákonne stíhaných. Prokurátor si veľmi musí zvážiť, kedy podá obžalobu," dodal.