Rezník stojí za Ťapákom, v Slobodnom vysielači sa ničoho nedopustil

5. jún 2018 o 14:09 SITA

BRATISLAVA. Vyjadrenia nového programového šéfa verejnoprávnej televízie Mareka Ťapáka pre Slobodný vysielač ho podľa generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Jaroslava Rezníka nediskvalifikujú na jeho funkciu.

Na spoluprácu nového televízneho programového riaditeľa verejnoprávneho RTVS, divadelníka Martina Ťapáka s médiom radeným medzi šíriteľov konšpirácií upozornila v utorok na rokovaní parlamentného mediálneho výboru nezaradená poslankyňa Viera Dubačová.

O téme od začiatku tohto týždňa informuje blog a portál Omédiách.com.

Rezník: Ťapák má všetky predpoklady

„Z môjho pohľadu ho to nediskvalifikuje, aby fungoval ako programový riaditeľ RTVS pre televíznu časť,“ odpovedal na otázky Dubačovej Rezník.

Dubačovú vyzval, nech podá návrh na Generálnu prokuratúru SR, aby začala vyšetrovať, či Slobodný vysielač šíri extrémizmus, alebo nie. Podľa Rezníka nemožno nikoho a nič nálepkovať, platí prezumpcia neviny.

V diskusii predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (Smer-SD) označil Dubačovej slová za „demagógiu 50. rokov, demagógiu hrubého zrna“.

Ťapák, ako pripomenul Jarjabek, nemôže reagovať, lebo nie je na rokovaní výboru. Podľa Jarjabka nemožno Ťapáka hodnotiť iba podľa vypočutého, prečítaného a domnienok.

„Ak niekde niečo verejne vyjadríte, je to verejné vyjadrenie,“ odpovedala Dubačová na Jarjabkove slová a odmietla, že by kádrovala a šírila demagógiu. Každý podľa nej musí byť zodpovedný za to, čo verejne povie.

Rezník pre médiá po rokovaní výboru dodal, že Ťapáka považuje za dobrú nomináciu.

"Pán Ťapák je celý život spätý s kultúrou, filmom, divadlom, s médiami ako takými. Pokiaľ viem, tak minulý rok vyprodukoval mimoriadne úspešný film. Má na to všetky predpoklady," povedal.

Na otázku, či by prijal ponuku na rozhovor v Slobodnom vysielači vyhlásil, že ich nikdy nepočúval, ponuku nedostal a dodal "nepozvali ma, pravdepodobne by som ju neprijal".

RTVS má patriť a bude patriť všetkým

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník sa na výbore vyjadril aj k situácii v spravodajstve RTVS, ktorá ho podľa jeho slov neteší, zopakoval, že vysielanie je zabezpečené.

„Niekoľkokrát som verejne deklaroval, že RTVS má patriť a bude patriť všetkým,“ povedal a deklaroval podporu vedeniu spravodajstva. Verí, že „čas ukáže, že sme mali pravdu, dokážeme, že spravodajstvo bude vyvážené, objektívne a rýchle a bude zaujímavé.“

Opakovane sa vyjadril aj k finančnej situácii RTVS, podľa neho ak sa nezmení systém financovania RTVS, ovplyvní to o pár rokov výrobu programu a plnenie úloh verejnoprávneho vysielateľa.

Rezník získal peniaze na budovu aj program

Informoval, že v pondelok podpísali s Ministerstvom kultúry SR dodatok k zmluve so štátom vo výške deväť miliónov eur, z ktorého sedem a pol milióna eur pôjde na rekonštrukciu budov RTVS v havarijnom stave, najmä v bratislavskej Mlynskej doline, a zvyšok na program.

Šéf RTVS je podľa vlastných slov zástanca koncesionárskych poplatkov. Za problém platného zákona považuje to, že jeho súčasťou nie je valorizácia.Ako 4. júna informoval blog portálu Omédiách.com v článku

Ťapák spochybňoval protesty Za slušné Slovensko

Marek Ťapák dal tento rok viaceré rozhovory „pre rádio Slobodný vysielač, a ukázal v ňom vieru v teórie, že za médiami, mimovládkami sú globálne americké korporácie na čele so Sorosom, to, že verí skôr pochybným zdrojom ako klasickým médiám.

Píše, že "Slobodný vysielač (SV) patrí medzi hlavné konšpiračné projekty na Slovensku“.

Blog upozorňuje najmä na diskusiu v marci po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, v ktorej jej účastníci – jedným z nich bol aj Ťapák „dospeli k obľúbenej fráze konšpirátorov, že nič sa nedeje na Slovensku len tak, ale to všetko je cez mimovládky, politikov a médiá riadené globálnymi korporáciami“ z Ameriky, medzi ktoré patrí aj Soros. Spochybňovali aj protesty Za slušné Slovensko.

Ako ďalej píše blog, pri protestoch Ťapák kritizoval vystúpenie hercov, ktorých nepriamo obvinil z manipulácie.

„Moji kolegovia, ktorí sa rozhodli stáť na tribúne, ja to rešpektujem. V niečom však nesúhlasím… Na moje gusto tam bolo dosť veľa hystérie a dosť veľa negatívnej energie. Herci pracujú troška s emóciou, sám som to zažíval, tú manipuláciu máte, a vy s ňou pracujete a vy tých ľudí môžete dostať tam, ako si zmyslíte. To je nebezpečné.“

Blog ďalej upozorňuje, že podobne, ako ostatní prítomní v relácii, aj Ťapák spochybňoval klasické médiá.

"Tí obyčajní ľudia čítajú noviny, pozerajú správy, poniektorí viac surfujú, tak sa môžu dopracovať, ako to v skutočnosti je, k akejsi objektívnejšej informácii. Myslím si, že tá úplne objektívna pravda uchádza všetkým tým novinárom.“

V téme pokračuje portál Omédiách.com, a to v článku „Rozhovor s Ťapákom, ktorý chcela RTVS stopnúť: Slobodný vysielač je na tej istej úrovni ako TA3“.

Martin Ťapák je novým televíznym programovým riaditeľom verejnoprávneho RTVS od 1. júna. Na tejto pozícii vystriedal jedného z posledných členov manažmentu bývalého šéfa RTVS Václava Miku – Tibora Búzu.