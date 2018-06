Cséfalvayová: Parlament by mal odsúdiť vraždu Filipínca

Národná rada by mala podľa Kataríny Cséfalvayovej odsúdiť prejavy nenávisti a xenofóbie.

5. jún 2018 o 16:22 TASR

BRATISLAVA. Národná rada by mala odsúdiť prejavy nenávisti, neznášanlivosti a xenofóbie a nedávnu vraždu Filipínca Henryho.

Myslí si to predsedníčka zahraničného parlamentného výboru Katarína Cséfalvayová (Most-Híd), ktorý na začiatku júnovej schôdze navrhne poslancom, aby prijali odsudzujúce stanovisko.

"Útok na Filipínca Henryho, ktorý sa stal v Bratislave, ako aj iné prejavy nenávisti, xenofóbie a akéhokoľvek druhu neznášanlivosti voči iným ľuďom by nemali zostať bez odozvy. Možno si to ani neuvedomujeme, ale do sveta tým naša krajina vysiela negatívny signál, niekedy horší, ako je skutočnosť," uviedla Cséfalvayová.

Vyhlásením by Národná rada mala podľa Cséfalvayovej ukázať, že "odsudzujeme čo i len verbálne útoky voči cudzincom či komukoľvek inému pre jeho národnosť, rasu, vierovyznanie, pohlavie a rôzne ďalšie veci, ktorými sa ľudia navzájom odlišujú".

Šéfka zahraničného výboru pripomína, že Slovensko žije v globálnom otvorenom svete. "Musí tu vládnuť právo, demokracia a tolerancia, nie nenávisť šírená hoaxmi na sociálnych sieťach a vyjadreniami niektorých politikov," doplnila. Slovensko musí podľa jej slov zostať slobodnou, liberálnou a otvorenou demokraciou, a tiež musí byť tolerantné a bezpečné.

"Ak budeme xenofóbiu a nenávisť, či už s kameňom v ruke na stanici alebo na Facebooku, odmeňovať verejnými funkciami, nepomôže nám ani policajt na každom rohu. Víkendový ohavný čin je výsledkom najmä legitimizácie extrémistov vo verejnom priestore, ktorá povzbudzuje šialené indivíduá k bezočivým skutkom," uzavrela Cséfalvayová.

Dvadsaťosemročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda mal v sobotu 26. mája nadránom napadnúť na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Filipínec následkom zranení podľahol vo štvrtok 31. mája v ružinovskej nemocnici.