Slovensko sa bude meniť k lepšiemu

Tisícky ľudí dostanú tento piatok v práci voľno, aby vyšli do ulíc a pomohli.

5. jún 2018 o 16:58

Tento rok bude po celom Slovensku pomáhať viac než 10-tisíc dobrovoľníkov zo 135 firiem v 48 mestách a obciach.

„Ľudia z firiem sú súčasťou komunít a to hlavne tam, kde sami žijú. Ak im ich zamestnávateľ umožní aspoň počas jedného dňa v roku v pracovnom čase a s kolegami pomôcť konkrétnemu miestu, kde sa napríklad hrávajú ich deti, zlepší sa nielen prostredie, ale utuží sa aj vzťah medzi firmou a zamestnávateľom,“ hovorí Michal Kišša, programový riaditeľ Nadácie Pontis.

Dobrovoľníci v bielych tričkách s nápisom „Dnes mám rande s naším mestom“ budú pracovať v piatok aj v sobotu

Čo Bratislava?

Najviac dobrovoľníkov bude už tradične v hlavnom meste a blízkom okolí. Celkovo ich bude vyše 6 200 a vyskúšajú si napríklad pracovný deň na hrade.

Jednou z najobľúbenejších aktivít v Bratislave je každý rok čistenie Malého Dunaja. Dobrovoľníci v člnkoch vyčistia jeho koryto od odpadkov. V Novej Cvernovke budú dominovať záhradnícke práce a v Čunove čistenie a likvidácia čiernych skládok v okolitých lesoch. Podobná aktivita je pripravená aj pre dobrovoľníkov, ktorí prídu pomáhať do Slobody zvierat. Tí sa vrhnú na okolitý les pri útulku, ktorý je potrebné odbremeniť od odpadu a psích výkalov.

Pomáhať sa bude aj v Košiciach

Do ulíc Košíc sa vyberie celkovo 771 dobrovoľníkov, pre ktorých je pripravených vyše 30 aktivít. V Centre pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach sa bude upratovať záhrada a priestory pre onkologických pacientov. V Materskom centre Pastierik budú dobrovoľníci spolu s deťmi a rodičmi vyrábať senzomotorické koberčeky. Tieto pomôcky slúžia pri zotavovaní plochých nôh, alebo aj ako prevencia proti tomuto problému. Keď mladá bosá noha vstúpi na povrch koberčeka, registruje nerovnosti a to jej pomáha pri vytvorení prirodzenej klenby.

Obľúbené sú hrady

Na bratislavskom Devíne sa dobrovoľníci pustia do čistenia areálu hradu od náletovej zelene, odpadkov a kamennej sute. Žiť to bude aj na hrade Čeklís v Bernolákove či hrade Hrušov. Na týchto miestach ľudia prispejú k archeologickému výskumu – pomôžu kopaním, preosievaním a odvážaním zeminy. V Žilinskom kraji Združenie na záchranu Lietavského hradu za pomoci dobrovoľníkov skrášli a zrevitalizuje okolie hradného areálu a vykoná archeologický prieskum. Dobrovoľníci v okolí Prešova budú pomáhať pri obnove štyroch hradov – Šebeš, Soľnohrad, Obišovský a Lipovský hrad. Pripravia kamene pre murárske práce a upravia prístupové chodníky. Vytvoria živú reťaz, vďaka ktorej budú presúvať kamene v nerovnom teréne so strmým prevýšením. Pri väčšom počte dobrovoľníkov je to najefektívnejší spôsob presunu materiálu.

O Našom Meste

Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. V tomto roku opäť láme rekordy. Do podujatia sa zapojí celkovo viac ako 10 000 dobrovoľníkov. Pomôžu tak 238 neziskovým organizáciám, nízkoprahovým centrám, domovom sociálnych služieb, ale aj školám či škôlkam zlepšiť prostredie, v ktorom pôsobia. Dobrovoľníkov zo 135 firiem stretnete v 48 mestách a obciach po celom Slovensku.