Ministerstvo tají, s akým odstupným a dôchodkom odišiel Gašpar

Bývalý šéf polície bol v poslednom čase jej najlepšie plateným funkcionárom. V zárobkoch predčil aj premiéra

6. jún 2018 o 16:25 Peter Kováč

BRATISLAVA. Ak by dnes už bývalý policajný prezident Tibor Gašpar vydržal v polícii o pol roka dlhšie, odslúžil by presne 25 rokov. Aj keď mu polrok chýba, patrí k skupine dlhšie slúžiacich policajtov.

Šesť rokov celej polícii šéfoval.

Malo by sa to prejaviť aj na odstupnom, ktoré dostane, či na výsluhovom dôchodku. Keď odchádzal do penzie jeho predchodca vo funkcii Ján Packa, po 34 odslúžených rokoch dostal odstupné 45-tisíc eur. Okrem toho mu vyšiel výsluhový dôchodok asi dvetisíc eur mesačne.

Podobné čísla by sa mohli týkať aj doterajšieho šéfa polície.