Záujem o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí rastie

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vydal vlani 2 025 osvedčení.

6. jún 2018 o 11:38 SITA, TASR

BRATISLAVA. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v roku 2017 vydal 2 025 osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí.

Pokračuje tak nárast záujemcov o tento dokument, s ktorým slovenská legislatíva spája najmä právo na možnosť získania prechodného pobytu na Slovensku a tiež právo na zamestnanie bez ďalších administratívnych povolení.

Najviac osvedčení je vydaných Slovákom v Srbsku (1 646) a na Ukrajine (355), ďalej v USA (6), Rusku (5) a Bosne a Hercegovine (4).

Vyplýva to zo správy o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a poskytnutej štátnej podpory.

Správu, ktorá zahrnula aj návrh programu štátnej politiky vo vzťahu ku krajanom na rok 2019, vypracoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a vláda ju dnes schválila.

Záujem sa zvyšuje

Už dlhodobejšie pretrváva zvýšený záujem o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí od žiadateľov zo srbskej Vojvodiny, ktorý sa premieta do odchodu vojvodinských Slovákov na Slovensko, najmä za prácou.

"Premieta sa to do 'odslovenčovania' škôl, národnostných inštitúcií a kultúrno-umeleckých spolkov, čo zasahuje do počtovej i kvalitatívnej podstaty tejto najkompaktnejšej slovenskej menšiny vo svete,“ uvádza sa v správe ÚSŽZ.

Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2011 v Srbsku je 52 750 príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny.

Vojvodinskí Slováci patria aj medzi najpočetnejších krajanov zamestnaných na území Slovenska, je ich tu 1 126 z celkového počtu 1 224 zahraničných Slovákov pracujúcich u nás.

Štátna politika

Hlavný nástroj štátnej politiky vo vzťahu ku krajanom okrem vydávania osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí predstavuje aj finančná podpora projektov na posilňovanie národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí.

Slovenská republika na krajanské aktivity v rámci dotačného systému ÚSŽZ v roku 2017 poskytla 918 128 eur, čím podporila 510 projektov.

Ako informuje správa, z dotačného fondu úrad najviac prostriedkov poskytol na oblasť kultúry – 486 551 eur a na vzdelávanie, vedu a výskum prerozdelil 337 727 eur.

Vydavateľskú činnosť a internetovú komunikáciu krajanov podporil sumou 83 300 a na média z dotačného fondu vyčlenil 10 550 eur.

Východiská programu

Správa ÚSŽZ zahŕňa aj aktivity ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy, ktoré sa v rozsahu svojej pôsobnosti podieľajú na tvorbe a výkone štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a na realizácii štátnej podpory.

Ako sa uvádza v materiáloch, predstavitelia krajanských spolkov a krajania však osobitne oceňujú najmä záujem ústavných činiteľov o ich aktivity.



Časť správy načrtáva základné východiská programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2019.

Charakteristickým znakom je nadviazanie na kontinuitu v osvedčených programoch ÚSŽZ, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR a aktivitách Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



Podľa oficiálneho prieskumu obyvateľov počet Slovákov žijúcich v zahraničí dosahuje milión. Odhady samotných krajanov, ÚSŽZ a zastupiteľských úradov sú však bližšie k číslu 1,6 milióna.