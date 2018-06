Súdny znalec v Mizíkovom počítači nenašiel stopy po hanlivom statuse

Mizíkova obhajoba sa súdneho znalca pýtala, či mohol status napísať niekto iný.

6. jún 2018 o 15:39 TASR

PEZINOK. Skúmaný osobný počítač a mobilný telefón obžalovaného poslanca Národnej rady SR Stanislava Mizíka (ĽSNS), ktorý pre hanlivý status na sociálnej sieti čelí obžalobe z extrémizmu, neobsahujú stopy, ktoré by potvrdzovali, že by bol text vytvorený a zverejnený prostredníctvom tejto poslancovej techniky.

Vyhlásil to súdny znalec z odboru IT Roman Fundárek, ktorého vypočutie na Špecializovanom trestnom súde navrhla poslancova obhajoba.

Prístup k stránke možno vystopovať

Obhajoba sa znalca pýtala, či je možné, aby na facebookovú stránku Volá Hlas Gemera/ĽSNS mohol pridať status niekto iný a podpísať ho menom poslanca.

"Nevyhnutná je znalosť prístupového mena a hesla. Na uverejnenie článku alebo zverejnenie fotografie je potrebná základná zručnosť, nie sú však potrebné špeciálne znalosti či nástroje. Ak hovoríme o Facebooku, prostredie administrácie je dostatočne užívateľsky prívetivé, aby takýto úkon mohol byť zvládnutý aj osobou nie IT zručnou," povedal Fundárek.

Zároveň potvrdil, že takýto status je možné pridať aj z mobilu a aj z miesta mimo územia SR. "Celý proces pristupovania a autentifikácie tohto konta je protokolovaný. Je teda možné zistiť, kedy bolo ku kontu pristupované a odkiaľ," deklaroval Fundárek.

On sám však nezistil, odkiaľ bol status na uvedenú stránku na sociálnej sieti pridaný. "Dá sa to vystopovať, ale je to zapísané v konte, a to je prístupné až po prihlásení. Ja som prístup nemal. Prístupové údaje má správca stránky, teda Facebook," poznamenal Fundárek. Prokurátor na Fundáreka otázky nemal.

Mizík sa mal dopustiť trestného činu

Prokurátor ešte pri prednese obžaloby skonštatoval, že poslanec Stanislav Mizík sa v januári 2017 podieľal na vyhotovení textového dokumentu s urážlivým obsahom, ktorý zverejnil ako status na sociálnej sieti.

V ňom kritizoval udelenie štátnych vyznamenaní prezidentom Andrejom Kiskom pri príležitosti 24. výročia vzniku SR osobám so židovským pôvodom alebo sa hlásiacim k tomuto vierovyznaniu.

Podľa obžaloby tým tieto osoby znevážil a dopustil sa ich hanobenia pre ich zdanlivú príslušnosť k rase alebo pre ich náboženské presvedčenie. Trestného činu sa pritom dopustil ako verejný činiteľ.

Obe strany v úvode uviedli, že nechcú uzavrieť dohodu o vine a treste. Obžalovaný vyhlásil, že je nevinný a využil svoje právo nevypovedať.

Obhajcovia deklarovali, že nesúhlasia s obžalobou, popierajú, že by obžalovaný skutok spáchal a skutok, ktorý sa mu kladie za vinu, nie je podľa nich trestným činom.

Pojednávanie bolo naplánované na tri dni. Posledný termín je stanovený na 14. júna. Mizík zatiaľ s novinármi nekomunikuje z dôvodu, že pojednávanie ešte prebieha.