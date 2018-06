Ján Danišek z autoservisu Danišek hovorí o tom, čo treba urobiť v prípade, že auto zaplavila voda.

6. jún 2018 o 19:46 Peter Kapitán

Čo treba urobiť ako prvé potom, ako zistím, že mi zaplavilo auto?

„V prvom rade je potrebné auto vysušiť, dostať z neho von vodu, aby sa odtiaľ dostala vlhkosť preč. Je dobré odtiahnuť auto do servisu, prípadne do nejakej čistiacej firmy, kde vodu vysajú a auto vytepujú, pretože akákoľvek vlhkosť, ktorá sa v aute zbiera, ide postupne do všetkých riadiacich jednotiek, ktoré v aute sú a spôsobuje oxidáciu spojov.“

To znamená, že auto potom nebude fungovať na sto percent?