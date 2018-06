Dopravný podnik počas dažďov na internete zaspal

Zdrojom informácií pre cestujúcich počas dažďov mali byť podľa Dopravného podniku autobusári, informačné tabule a médiá.

7. jún 2018 o 18:12 Roman Cuprik

video //www.sme.sk/vp/36772/

BRATISLAVA. Po pätnásťminútovom čakaní na spoj na Miletičovej ulici v Bratislave začala počas stredajších prívalových dažďov medzi čakajúcimi vládnuť napätá atmosféra.

Idú vôbec trolejbusy, nečakáme zbytočne, objednáme si taxík? Takéto otázky si ľudia o desiatej večer kládli a niektorí sa radili medzi sebou.

Odpovede by im mohla dať webstránka bratislavského Dopravného podniku, ktorá sa však tvárila, že sa nič nedeje. Jej posledná správa sa týkala odklonenia niektorých liniek v súvislosti so zhromaždením za zabitého Filipínčana Henryho Acordu. V skutočnosti bol pochod pre dážď dávno zrušený.

Aj posledné aktuality na stránke Bratislavského dopravného podniku na druhý deň po záplavách silné dažde ignorovali. (zdroj: Archív SME)

Denník SME sa pokúsil zavolať na zákaznícku infolinku. Spojenie však bolo prerušené. Zamestnanci podniku sú pri telefóne len do 19. hodiny. Úspešnejší bol telefonát do ústredne, ktorá potom občanov prepájala na dispečing.

„Vaša linka je už spojazdnená. Na našej stránke to nenájdete, pretože máme asi tisíc telefonátov,“ povedal dispečer.

Na poznámku, že telefonátov by bolo menej, ak by si to ľudia mohli prečítať na webstránke podniku, už nereagoval a rozlúčil sa.

Ako Dopravný podnik informuje

Hoci v minulom roku používalo smartfón 70 percent Slovákov a facebook využíva asi polovica populácie, Dopravný podnik o zmenách dopravy neinformoval ani na sociálnych sieťach.