Fico chce chodiť po regiónoch

7. jún 2018 o 17:34 TASR

TREBIŠOV. Predseda Smeru Robert Fico chce navštevovať regióny. "Chceme hovoriť s podnikateľmi, vedením rôznych škôl a ľuďmi o zlepšovaní legislatívneho procesu a najmä chceme vytvoriť zaujímavý kvalitatívny filter pre vládne návrhy zákonov, ktoré prichádzajú do parlamentu," povedal na štvrtkovom brífingu v Trebišove.

Fico predpoludním navštívil Súkromnú strednú odbornú školu (SSOŠ) DSA v Trebišove, ktorá sa zapája do duálneho vzdelávania.

Túto formu štúdia považuje v súčasnosti za najschodnejšiu cestu, ako zagarantovať mladým ľuďom zamestnanie a priemyselným firmám dostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

"Aj investície tejto školy do ďalších priestorov pre výučbu potvrdzujú, že pokiaľ sa rozhodnú mladí ľudia ísť touto cestou, byť v kontakte s praxou, urobia dobre," povedal poslanec NR SR.

O možnostiach štátnej dotácie na rozšírenie výroby hovoril s vedením firmy ChocoSuc Partner, s. r. o., v Trebišove, ktorá produkuje čokoládové výrobky pod značkou Deva.

"Hovorili sme o konkrétnych číslach, ale predovšetkým sme sa dohodli na tom, že vytvorím tlak na príslušné ministerstvo, aby v krátkom čase sem prišiel štátny tajomník a hovoril o dvoch možnostiach pomoci. Pokiaľ by firma došla s programom zvýšenia počtu pracovníkov a rozšírenia výroby, či v tom prípade by jej mohla vláda SR dať investičný stimul. Druhou cestou je získanie zdrojov na technológie z operačného programu na vedu a výskum, pokiaľ by sa firma pustila aj do tejto oblasti," zhrnul Fico.