Dobré ráno: Vitajte v Plave, Titanic verzia Bratislava

Ako sme neboli pripravení na silný lejak.

7. jún 2018 o 23:27 Roman Cuprik, Peter Kapitán

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/455291772&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Titanic, verzia Bratislava, hlavné mesto Slovenska je Plava.

Stredajšia silná búrka, ktorá spôsobila v Bratislave dopravný kolaps, sa na internete a na kolážach od Zomri stali terčom množstva vtipov. Nevyhla sa im ani hromadná doprava, ľudia pri fotografiách do polovice zatopeného autobusu písali, že po autonómnom autobuse už má Bratislava aj obojživelný.

Okrem zábavy však v stredu podvečer emhádečka spôsobila ľuďom aj starosti. Napríklad električky, ale ani trolejbusy zatiaľ obojživelné nie sú, a tak ľudia museli na zástavke čakať aj hodinu bez akejkoľvek informácie o tom, čo sa deje.

O kolapse dopravy sa Peter Kapitán rozprával s Romanom Cuprikom.

Krátky prehľad správ

Okresný prokurátor v Bratislave pochybil, keď nevzal do väzby Juraja Hossua, ktorý pred týždňom v sobotu na smrť dobil Filipínca Henryho Acordu. Skonštatoval to generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorý postup okresného prokurátora skúmal. Ten najskôr útočníka odmietol dať do väzby, lebo na to nevidel dôvod, Hossu išiel do väzby až potom, keď prípad prešiel na krajskú prokuratúru.

V Košiciach sa začalo disciplinárne stíhanie prokurátora Špeciálnej prokuratúry Vasiľa Špirka, ktorý v marci novinárom porozprával o vážnych podozreniach voči Robertovi Kaliňákovi a Jánovi Počiatkovi. Špirko vyhlásil, že mali prostredníctvom podozrivých aktivít pri IT zákazkách vytiahnuť 200 miliónov eur. Za zverejnenie informácie mu teraz hrozí pokuta, ale aj strata funkcie.

Krajský súd v Bratislave rozhodol, že zákaz hazardu, ktorý mal už tento rok platiť, nie je v súlade so zákonom. Hlavné mesto sa chce voči rozhodnutiu odvolať, primátor Ivo Nesrovnal tvrdí, že prehral verejný záujem. Z Bratislavy mali na základe všeobecne záväzného nariadenia zmiznúť herne, rulety, hracie automaty aj kasína.

Britská televízia BBC sa čuduje, prečo Slovensko ako členská krajina NATO stále používa ruské stíhačky Mig-29. Vo svojej reportáži upozorňuje, že zasvätení ľudia tvrdia, že stroje majú problémy s motormi či palubným systémom. Zvláštne je podľa Britov aj to, že sa o stíhačky stará skupina ruských technikov.

Maskot budúcoročných majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré budú na Slovensku, by napokon mal byť medveď a nie vlk, ako v roku 2011. O jeho mene by mali hlasovať podobne ako pred siedmimi rokmi fanúšikovia.

