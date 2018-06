Gál rokoval s právnikmi o zmenách vo výbere ústavných sudcov

Právnici navrhujú, aby prezident na budúci rok menoval sudcov na rôzne funkčné obdobia.

7. jún 2018 o 18:15 TASR

BRATISLAVA. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) začal rokovania ohľadom zmien vo výbere ústavných sudcov.

Vo štvrtok sa stretol s iniciátormi výzvy za reformu Ústavného súdu (ÚS) SR. Na piatok (8.6.) má naplánované rokovanie s predstaviteľmi opozície.

Na pôde rezortu minister diskutoval o návrhu vládnej koalície, ktorý je v pripomienkovaní, ako aj o návrhu skupiny právnikov. S predstaviteľmi tejto iniciatívy sa dohodol na opätovnom stretnutí po ukončení medzirezortného pripomienkovania.

"Rokovanie splnilo moje očakávania, vymenili sme si názory, nie na všetkom sme sa zhodli, ale je to živý materiál a ja si rád vypočujem aj názor iných," priblížil Gál schôdzku.

Zdôraznili priebežnú obmenu Ústavného súdu

Marián Porvažník z Iniciatívy za lepšiu advokáciu ocenil prístup šéfa rezortu. Gál bol podľa neho konštruktívny, mal chuť diskutovať a ukázal snahu o čo najlepší výsledok.

"Rozhodne sme identifikovali oblasti, kde by sme sa vedeli dohodnúť, ale momentálne asi nie je správne štádium na odhalenie podrobností," vysvetlil médiám po stretnutí.

Mladí právnici kládli pred ministrom dôraz aj na to, aby sa zaviedlo priebežné obmieňanie sudcovského zboru na ÚS a zabránilo sa do budúcna súčasnej situácii, keď až deväť z celkovo 13 sudcov bude voliť jedna politická reprezentácia v Národnej rade SR.

Predstava právnikov je pritom taká, že sudcov by prezident na budúci rok menoval na rôzne funkčné obdobia, dĺžka týchto období by sa určila žrebom.

Na vláde s obmenou nepočítajú

Do budúcna by tým bolo zabezpečené, že sa každé štyri roky zmení tretina ÚS. Podľa Gála je však tento návrh nepriechodný.

"Tu vidím ten najmenší priestor, na čom sa vieme zhodnúť, lebo toto neobsahovala ani jedna z našich verzií, ktoré sú prediskutované v koalícii," vysvetlil s tým, že by vládna trojka musela rokovať odznova.

Gál tiež nemieni ustúpiť od toho, aby sa kandidáti na ústavných sudcov aj naďalej volili v parlamente v tajnej voľbe. Právnici v návrhu pritom žiadajú verejné hlasovanie. "To je pre mňa osobná vec. Ja mám dlhoročné skúsenosti v parlamente a viem, že tá osobná voľba poslanca za tou plentou je vždy slobodnejšia, keď je tajná," ozrejmil.

Voľba ústavných sudcov

Minister si, naopak, vie predstaviť, že by sa zaviedla v parlamente dvojkolová voľba kandidátov na ústavných sudcov, pričom v prvom kole by na zvolenie bola potrebná ústavná väčšina 90 hlasov a až v prípade jej nenájdenia by v druhom kole postačovalo na zvolenie 76 hlasov, teda nadpolovičná väčšina.

Zvýšenie kvóra na 90 hlasov Slovensku odporučila Benátska komisia a požaduje ho aj opozícia, ktorej hlasy minister potrebuje na presadenie zmien v Ústave SR.

Gál na tomto návrhu právnikov ocenil, že kandidáti zvolení ústavnou väčšinou by získali väčšiu legitimitu a zároveň je vďaka druhému kolu garancia, že sa voľba neskončí neúspechom.

"Ja si to viem predstaviť, je to aj otázka na opozíciu, či vie ísť do tohto kompromisu a, samozrejme, aj vládna koalícia vie ísť do tohto kompromisu," uviedol.

Minister spravodlivosti predložil koncom mája na pripomienkovanie nové pravidlá voľby ústavných sudcov, na ktorých sa dohodla koalícia.

Kandidáti sa majú voliť v parlamente nadpolovičnou väčšinou, namiesto doterajších 40 rokov musia mať najmenej 45.

Požiadavkou tiež je, aby boli všeobecne uznávanou osobnosťou v odbore práva a alternatívne musia mať aj niektorú z odborných právnických skúšok, pravidelne publikovať alebo prednášať a ovládať svetový jazyk.

Na zmenu Ústavy bude minister potrebovať hlasy opozície. Prezident SR Andrej Kiska označil koaličný návrh za podpriemerný a vyzval Gála, aby využili návrh 38 známych slovenských právnikov, pretože otvára priestor na dobré riešenie. Hodnotenie prezidenta o podpriemernosti koaličného návrhu Gál vo štvrtok nechcel komentovať.