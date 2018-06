Slovensko medzi najlepšími krajinami na výchovu detí: Je to skutočne tak?

Desať správ, ktoré zaujali čitateľov najväčšieho spravodajského webu o Slovensku v angličtine.

8. jún 2018 o 9:08 sme.sk

1. Cudzinci, ktorí si u nás hľadajú prácu: Hovoria nám, že si pýtame priveľa. How to talk money at a job interview in Slovakia

2. Kde všade sa už môžete v Bratislave okúpať? Open-air pools launch summer season in Bratislava

3. Silné búrky ochromili koncom týždňa západ Slovenska. Pozrite sa, ako to na niektorých miestach vyzeralo: Heavy rain caused troubles in the west

4. Útok na Henryho Acordu nebol jediným, ktoré skončili tragicky. Aké iné prípady sa už v Bratislave stali? Several murder cases involving expats remain unsolved

5. Roky sme ignorovali nenávistné prejavy našich politikov. Zmení to vražda Filipínca? Murder of Ján and Martina did not wake them up, and we do not know if the killing of Henry will

The perks and downsides of being a parent in Slovakia

6. Ochrana prírody vs. hospodársky rast. Čo si vyberú Slováci? What share of Slovaks prefers nature protection to economic growth?

7. Bola by škoda nevyužiť krásne počasie v Bratislave. Kam môžete vyraziť? Foreigners: Top 10 events in Bratislava

8. Nový policajný prezident či unikátne plasty. Vypočujte si prehľad najdôležitejších správ uplynulého týždňa v angličtine: Last Week in Slovakia: Expat killed in a street attack

9. Najväčšia reforma v školstve za 25 rokov sa zrejme nekoná: We need action, teachers’ representatives say

10. Slovensko medzi najlepšími krajinami na výchovu detí: Je to skutočne tak? The perks and downsides of being a parent in Slovakia

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.