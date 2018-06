Väzba pre Hossa je podľa sudcu Šamka nezákonná

Podobný prípad už riešil Najvyšší súd v prípade väzby Karola Mella.

8. jún 2018 o 11:40 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Opätovné zadržovanie obvineného tak, ako sa to stalo v prípade Juraja Hossa, ktorý na smrť dokopal Filipínca, je podľa sudcu Petra Šamka nezákonné.

Nezáleží pri tom podľa neho na tom, či prvotné rozhodnutie prokurátora nevziať ho do väzby bolo chybné alebo nie.

"Po­ru­še­nie zá­ko­na by sa to­le­ro­vať ne­ma­lo a to ani v prí­pa­de, ak k ne­mu ve­dú „dob­ré“ dô­vo­dy. Po­kiaľ pri­pus­tí­me po­ru­še­nie zá­ko­na pri roz­ho­do­va­ní o vza­tí ob­vi­ne­né­ho do väz­by raz, po­tom sa tak bu­de mož­né stať vždy," napísal Šamko na portáli Právne listy.

Denník SME v tejto veci požiadal o stanovisko aj Generálnu prokuratúru.

Čižnár sa ospravedlnil

Juraj Hossu z Dunajskej Stredy napadol Henryho Acordu z Filipín v sobotu 26.5. nad ránom v Bratislave.

Tridsaťšesťročný Filipínec neskôr svojim zraneniam v nemocnici podľahol.

Vyšetrovateľ dal podnet na vzatie do väzby, prokurátor sa tým nestotožnil a prepustil Hossa na slobodu.

Keď napadnutý 31. mája zraneniam podľahol, skutok bol z ublíženia na zdraví prekvalifikovaný na zabitie a dozor prevzal krajský prokurátor. Ten súhlasil s návrhom polície na väzobné stíhanie obvineného. Súd o väzbe rozhodol v pondelok.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár následne označil prvotné rozhodnutie prokurátora za pochybenie a pozostalým sa ospravedlnil.

Šamkove dôvody

Takýto postup je podľa Šamka v rozpore so zákonom.

Rozhodnutie o väzbe už raz prepusteného človeka môže podľa neho prísť až po tom, ako sa zmenia relevantné dôvody a nie opis skutku. Opis skutku zahŕňa aj zmenu kvalifikácie z ublíženia na zabitie.

Rovnako na tom nič podľa neho nemení ani chyba prokurátora.

"Inak by bo­lo sta­no­vo­va­nie maximál­nej le­ho­ty za­dr­ža­nia zá­ko­nom zby­toč­né a da­lo by sa ke­dy­koľ­vek obísť dru­hým, tre­tím, res­pek­tí­ve opa­ko­va­ným za­dr­žia­va­ním ob­vi­ne­né­ho a to až dov­te­dy po­kiaľ by sa do­sia­hlo že­la­teľ­né­ho vý­sled­ku," píše Šamko.

Prípad Mello

Podobný prípad podľa neho nastal v prípade Karola Mella, ktorý je obvinený z niekoľkých vrážd.

Mella pre­pus­tili z väz­by pre chyb­né roz­hod­nu­tie sú­du a nás­led­ne ho znovu za­dr­žali. Potom sa znovu rozhodovalo o väzbe.

Najvyšší súd tento postup označil za nezákonný.

„Bo­lo by pop­re­tím zmys­lu a ob­sa­hu zá­kon­nej úp­ra­vy pos­tu­pu pri bra­tí ob­vi­ne­né­ho do väz­by, ak by ne­dos­tat­ky toh­to pos­tu­pu, vy­vo­lá­va­jú­ce práv­nu ne­mož­nosť o väz­be po­zi­tív­ne roz­hod­núť, moh­li byť ne­go­va­né opa­ko­va­ním ob­me­dzenia osob­nej slo­bo­dy ob­vi­ne­né­ho po je­ho pre­pus­te­ní na slo­bo­du a nás­led­ným vza­tím ob­vi­ne­né­ho do väz­by bez to­ho, aby v me­dziob­do­bí nas­ta­li no­vé sku­toč­nos­tí, za­kla­da­jú­ce vä­zob­ný dô­vod," rozhodol 18. ok­tób­ra 2011 najvyšší súd.