Prosila si v nemocnici vodu. Sestra jej povedala, že nie je v Rakúsku

Je mi jasné, kde sa nachádzame, ale ide mi o to, aby sa o tom vedelo, vraví syn pacientky z ružinovskej nemocnice.

12. jún 2018 o 18:01 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Dlho bola chorá na rakovinu krčka maternice. Keď 2. marca večer dostala zimnicu a triašku, jej syn nevedel, čo si má počať. Zavolal preto záchranku. Zaviezla ju na urgentný príjem do ružinovskej nemocnice v Bratislave.

Takmer dva týždne, ktoré Magdaléna Godorová z Bratislavy strávila na jej internom oddelení, označil jej syn Michal za zmes arogancie a ignorancie zdravotníckeho personálu k nej.

"Som rád, že aspoň na Klenovej (sídlo Národného onkologického ústavu, pozn. red.) mala vďaka prístupu pani doktorky Kristíny Križanovej dôstojný odchod," spomína si na jej posledné dva týždne života po tom, ako ju prepustili z Ružinova.

Zomrela 28. marca. Mala 65 rokov.

Pani Magdaléna nie je jediná, kto v nemocnici zažil arogantné a neľudské správanie. Len bratislavská župa eviduje za minulý rok viac ako desať sťažností na neetický prístup zdravotníkov k pacientom.

"Je mi jasné, kde sa nachádzame, ale ide mi o to, aby sa o tom vedelo," vraví Godor o tom, prečo sa rozhodol medializovať príbeh svojej mamy.

Chcela sa len cítiť dôstojne

Na čo sa najviac sťažujú pacienti aroganciu

neochotu ošetriť pacienta

krik

zosmiešňovanie

necitlivé informovanie o diagnóze

ignorácia

absencia empatie

neodpovedanie nemocníc na sťažnosti alebo ich necitlivé reakcie na ne.

"Správali sa, ako keby ich otravovalo, že vo večerných hodinách musia niekoho prijať," spomína si na prijatie mamy na interné oddelenie. "Rozprávali sa s ňou ako s dementnou a ona bola len dezorientovaná," dodáva.

Keď sa pýtal ošetrujúceho lekára, čo budú ďalej robiť s jeho matkou, nepovedal mu to. Len mu podľa neho odvetil, že nerozumie, čo sa ho pýta a že on to nevie. "Obrátil sa k sestre a spýtal sa jej: Kde mám tie úmrtné listy," plasticky opisuje Godor, ako ho doktor odignoroval.

Predtým, ako išla pani Godorová večer spať, poprosila syna, aby jej doniesol zubnú náhradu. "Samozrejme, mami, povedal som jej. A sestra na to: Načo vám je?" spomína syn. "Už som to nevydržal a spýtal som sa sestry: 'Nie náhodou na to, aby sa cítila dôstojne?'"