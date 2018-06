Zakliata budova školy v Snine. Prináša šikanu aj trestné stíhania

Pre podozrenie zo sprenevery desiatok tisíc eur na základnej škole v Snine polícia v marci začala trestné stíhanie.

21. jún 2018

SNINA. Približne 40-tisíc eur chýba na účte Základnej školy P. O. Hviezdoslava v Snine. Na podozrenie zo sprenevery upozornil políciu ešte koncom januára riaditeľ školy Juraj Skrip, ktorý ju vedie od roku 2009.

Polícia začala v polovici marca trestné stíhanie, dodnes nikoho neobvinila. Skrip tvrdí, že na problém narazil náhodou, keď objavil nejasnú platbu v účtovníctve školy. Na vine má byť údajne účtovníčka, ktorá pre to skončila na psychiatrii.

Chýbajúce peniaze na účte školy sú však iba posledným zo série problémov v školstve, ktoré už dlhé roky v Snine pretrvávajú.

Na začiatku celého prípadu stojí dlhoročný súboj inej základnej školy a mesta Snina. Základnú školu na Ulici 1. mája mesto zatvorilo v roku 2015, jej priestory prešli pod správu ZŠ P. O. Hviezdoslava ako elokované pracovisko.

„Od roku 2015, keď sa moja škola spojila s bývalou základnou školou na Ulici 1. mája, sa na mňa začalo poľovať,“ hovorí riaditeľ Skrip.

So zmiznutými peniazmi vraj nemá nič spoločné, zo sprenevery obviňuje bývalé vedenie zrušenej základnej školy, na čele ktorej stál do roku 2003 riaditeľ Evald Štofík. Peniaze podľa Skripa zo školského účtu postupne odtekali už 20 rokov cez rôzne platby za energie.

Vysvetľuje, že od roku 2015 škole trojnásobne stúpol počet kontrol. Kontroly si vysvetľuje aj ako pomstu bývalého vedenia zrušenej základnej školy.

Problémy pre budovu sa však začali už omnoho skôr.

Boj o budovu školy

O zrušení niektorej zo základných škôl v Snine sa diskutovalo už od roku 2008. Okrem toho, že mesto dlhodobo nemalo peniaze, pred piatimi rokmi mu dokonca pre dlhy hrozila nútená správa, bojuje aj s odlevom obyvateľov, najmä mladých.

„Vycítil som, že ohrozená je aj moja škola,“ hovorí bývalý riaditeľ školy na Ulici 1. mája Evald Štofík. Viedol ju od roku 2003. Tvrdí, že o budovu mala záujem cirkevná škola, ktorá chcela v meste gymnázium.

V tom čase vyhlásili eurofondové výzvy na opravy škôl. Ak škola peniaze získala, päť rokov sa s budovou nič iné nemohlo robiť. Štofík zvolil prestavbu ako spôsob, ako budovu ochrániť.

“ Snažili sa ma odstaviť pomocou trestného stíhania. Aj keď sa trestný čin nikdy nepreukázal, zostal som onálepkovaný ako podvodník. „ Evald Štofík, bývalý riaditeľ ZŠ na Ulici 1. mája

„Keď som peniaze na rekonštrukciu vybavil, videl som, že primátor (Štefan Milovčík - nezávislý, pozn. red.) je z toho nešťastný. Ale veril som, že kým sa skončí päťročná ochranná lehota, možno sa zmenia aj pomery v meste a všetko bude v poriadku,“ hovorí Štofík.

Aj keď na rekonštrukciu išli peniaze najmä z eurofondov, spoluúčasť musí mať aj zriaďovateľ. Štofík tvrdí, že primátor to najskôr odmietol.

„Prišiel sem človek z ministerstva výstavby, ktoré vtedy eurofondy riadilo. Zatlačil na primátora cez nejaké neusporiadané pozemky pod priemyselným parkom, primátor teda napokon s rekonštrukciou súhlasil,“ hovorí Štofík s tým, že vtedy sa stal nepriateľom mesta.

Ako sa zbaviť riaditeľa

Problémy s financovaním škôl síce pokračovali, no z pôvodnej myšlienky jednu z nich zrušiť napokon zišlo. Mesto sa snažilo na školách ušetriť inak, proti čomu Štofík pravidelne vystupoval.

„K tomu som ešte v roku 2010 neúspešne kandidoval za primátora, čo ich zrejme nahnevalo úplne,“ myslí si. Do školy mu napríklad z mestského úradu poslali celoročnú kontrolu výučby telesnej výchovy, keďže Štofík je telocvikár a aktívne sa venuje aj volejbalu.

Proti kontrolám sa bránil tým, že vyučovanie môže kontrolovať len štátna školská inšpekcia. S mestom sa nezhodol ani na nápade, aby sa centrálne obstarávali potraviny do jedálne a školské pomôcky.

„Školy sú predsa preto samostatnými právnymi subjektmi, aby si mohli vybrať, čo im najlepšie vyhovuje, nie? Oni to chceli robiť vo veľkom, lebo v malom sa taký dobrý kšeft urobiť nedá,“ domnieva sa.



Krátko po tom naňho začali chodiť prvé trestné oznámenia. Vždy boli anonymné, no väčšinou sa týkali financií v škole a podozrení z kontrol.

Vedúci právneho oddelenia a správy majetku mesta Ján Paľovčík účelové trestné oznámenia odmieta. „Mesto žiadny podnet nepodalo,“ hovorí.

Trestné stíhanie sa týkalo napríklad údajnej sprenevery. Na konci kalendárneho roka škola musí mať účty čisté, všetky peniaze, ktoré zvýšia, sa musia vrátiť na účet zriaďovateľa, ktorý ich na začiatku nového roka pošle naspäť škole.

Štofík prevod nestihol urobiť a zaplatil energie na ďalší rok. Polícia rozhodla, že všetko bolo v poriadku.

Problém bol aj so vzdelávacím projektom z eurofondov za 170-tisíc eur. V anonymnom trestnom oznámení sa píše, že peniaze nepoužili na pôvodný účel.

Polícia ani inšpekcia ministerstva školstva však žiadne pochybenie nenašli.

„Keďže som mal stále podporu v rade školy, snažili sa ma odstaviť takto. Aj keď sa trestný čin nikdy nepreukázal, zostal som onálepkovaný ako podvodník,“ hovorí Štofík.

Kto dostane dotácie

Poukazuje aj na zvláštny postup polície. Napríklad pri vzdelávacom projekte z eurofondov bol vraj problém v tom, že nevyplatil mzdu učiteľom.

„Policajti si vypýtali zmluvu len po stranu 64, pričom spôsob financovania bol rozpracovaný v neskorších častiach,“ hovorí Štofík.

Podobné problémy mal aj jeho školský športový klub, kde mestský kontrolór hovoril o zneužití dotácií z mesta.

Štofík sa domnieva, že aj to bolo účelové. V meste je aj konkurenčný Mestský volejbalový klub, ktorý so školským súperil o dotácie. Pôsobí v ňom aj Ivan Pavlík z okresného policajného riaditeľstva v Humennom. Práve on sa venoval trestným oznámeniam na Štofíka.

„V klube len trénujem malé deti, inak nie som štatutár a nemám tam žiadnu právomoc,“ odpovedal Pavlík na otázku, či nebol v konflikte záujmov. K problémom v Štofíkovej škole a trestným stíhaniam sa vyjadrovať nechcel, odkázal na komunikačné oddelenie krajskej polície v Prešove.

Hoci sa žiadny trestný čin Štofíkovi nepodarilo preukázať, Základnú školu na Ulici 1. mája napokon v roku 2015 mesto zrušilo a budova prešla pod Základnú školu P. O. Hviezdoslava. Aj so všetkými problémami, ktoré prevádzkovateľovi prináša.