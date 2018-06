Bratislava žiada spravodlivosť pre zabitého Henryho Acordu

O šiestej sa na Hodžovom námestí v Bratislave začalo stretnutie na pamiatku Filipínca Henryho Acordu.

8. jún 2018 o 18:00 (aktualizované 8. jún 2018 o 18:52) Peter Kapitán

BRATISLAVA. Spravodlivé vyšetrenie smrti Filipínca Henryho Acordu, ktorého pred dvoma týždňami v sobotu brutálne napadol Juraj Hossu z Dunajskej Stredy, žiadajú v Bratislave stovky ľudí.

Na Hodžovom námestí sa o šiestej začala spomienka, ktorá sa skončí pochodom na miesto, kde sa incident odohral.

Príhovor Henryho sestry

Spomienka sa začala husľovou skladbou na pamiatku zosnulých. Po nej sa číta príhovor Henryho sestry. Povodne mala prísť osobne, napokon sa ale necítila na verejné vystúpenie, a tak svoj prejav poslala.

Na námestí sa nachádza asi 700 ľudí. Na improvizovanom pódiu na obrubníku fontány pred prezidentským palácom je nápis Spravodlivosť pre Henryho a nafukovacie červené srdce.

Rečníci na pódiu hovoria o tom, že problém je v spoločnosti a nie v jednotlivých útokoch. "Násilníkov nezastaví viac kamier alebo policajtov na uliciach," hovorí Zuzana Maďarová z organizácie Aspekt.

Protestujúci sa vydali na pochod.

Zraneniam podľahol

V sobotu 26. mája o pol piatej ráno na Obchodnej ulici v Bratislave mal Hossu najskôr obťažovať dve ženy, s ktorými bol Acorda vonku.

Filipínec sa ich zastal, následne ho Hossu napadol, najskôr ho udrel do tváre a keď bol Acorda na kolenách, kopol ho do hlavy. Acorda upadol do bezvedomia a o päť dní neskôr na následky zranení zomrel.

"Hoci nie je preukázaný rasistický motív, facebookový profil agresora môže naznačovať aj túto možnosť," píšu na stránke na Facebooku organizátori.

"Chceme zároveň pripomenúť, že k napadnutiu došlo v atmosfére protimigrantskej hystérie, ktorú zasiali a dodnes živia aj mnohí vrcholoví politici," uvádzajú.

Problém vidia aj v tom, že spoločnosť dnes bagatelizuje a normalizuje obťažovanie žien, odmieta systematicky riešiť násilie páchané na ženách a naopak podniká útoky s cieľom dostať ženské telá pod prísnejšiu kontrolu štátu.

Páchateľ sedí vo väzbe

Tesne pred začiatkom udalosti sa 3700 ľudí prihlásilo, že príde, ďalších 10-tisíc prejavilo o ňu záujem.

Podujatie sa malo pôvodne konať už v stredu, no kvôli silnej búrke ho organizátori na poslednú chvíľu zrušili.

Hossu momentálne sedí vo väzbe, no dostal sa do nej až na druhý pokus. Okresný prokurátor najskôr na jeho väzobné stíhanie nevidel dôvod, zmenilo sa to až potom, ako spis prevzala krajská prokuratúra a zmenila kvalifikáciu na zabitie.

Útočníkovi tak hrozí sedem až dvanásť rokov za mrežami.