Danko na prezidenta kandidovať nebude, vo voľlbách by chcel ženu

Meno kandidáta SNS by sa verejnosť mala dozvedieť na jeseň.

9. jún 2018 o 17:02 TASR

PREŠOV. Šéf parlamentu Andrej Danko (SNS) nebude kandidovať za prezidenta SR. Do volieb by chcel postaviť ženu.

Meno kandidáta by sa verejnosť mala dozvedieť na jeseň. Danko to uviedol po XXV. Slávnostnom sneme Slovenskej národnej strany (SNS) v Prešove.

"Budem robiť všetko pre to, aby to bola kandidátka, aby to bola jedna z našich žien. Nechcite dnes odo mňa meno, lebo viem, čo by ju čakalo. Som však presvedčený, že SNS musí mať svojho kandidáta. Ja sa cítim na túto funkciu mladý a potrebujem ešte trošku viac zabojovať so SNS, ako s ňou ďalej," vysvetlil. Poznamenal, že v komunálnych voľbách dá strana voľnú ruku všetkým štruktúram v okrese.

Súčasťou snemu bol aj krst druhej časti publikácie o dejinách SNS. Odovzdali na ňom tiež najvyššie stranícke vyznamenanie Rad Martina Rázusa spisovateľovi, politikovi a diplomatovi Antonovi Hykischovi.

Členovia strany na sneme schválili i účtovnú závierku, hodnotili aj predchádzajúce obdobie pôsobenia SNS. Danko nepoprel, že strana mala v minulosti problémy a bola vykradnutá. "Vyprosím si od kohokoľvek, aby počas môjho predsedovania spochybňoval financovanie SNS," poznamenal.

Na sneme hovorili aj o nefunkčnosti politických strán. Podľa predsedu národniarov nie každá, ktorá je v parlamente, má svoje štruktúry. "Slovensko trpí politickou krízou, náš štát trpí tým, že si niektorí z politiky urobili rodinný či súkromný biznis," doplnil.

Uviedol, že každoročný snem je garanciou zdravej strany. "Mám jeden cieľ. Byť úspešný so SNS, najmä v parlamentných voľbách 2020, pokúsiť sa mať väčšiu moc a vedieť realizovať systémové zmeny v spoločnosti," poznamenal Danko.

"Chceli sme dať odkaz, že ak sa chce Slovensko meniť, ak sa chce vyvíjať, musí prejsť reformou a zmenou, akou prešla SNS," spomenul. Podľa neho aj tým, že vyhnala všetkých, ktorí robili zle, kradli "a tak sa musí urobiť poriadok aj na Slovensku". Predseda národniarov podotkol, že SNS má predstavu o riadení štátu.

Slovenská národná strana má podľa jeho ďalších slov v súčasnosti približne 7000 členov, na sobotňajšom sneme ich bolo takmer 250.