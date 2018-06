Fico: Úškľabok u Kisku som si mohol odpustiť, ale bolo mi smiešne

Fico ako premiér odstúpil, pretože chcel zabrániť Kiskovi zostaviť úradnícku vládu.

10. jún 2018 o 13:00 TASR

BRATISLAVA. Predseda Smeru Robert Fico pripúšťa, že úškľabok u prezidenta Andreja Kisku si v čase marcového podávania svojej demisie mohol odpustiť.

"Ale boli už známe daňové problémy hlavy štátu a prišlo mi trochu smiešne, že daňový podvodník rozhoduje o osude tejto krajiny," povedal v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Fico odstúpil, aby Kiska nezostavil vládu úradníkov

Svoj výrok adresovaný hlave štátu o tom, že nikam neodchádza, vysvetľuje Fico tým, že je v politike od roku 1992 a stále má pocit, že má čo ponúknuť.

"Preto som dal najavo, že to nie je žiaden útek z bojiska. Naopak, chceme dotiahnuť Smer k víťazstvu v ďalších parlamentných voľbách. Ja som len dal jasne najavo, že chcem v politike ďalej pôsobiť," vysvetlil.

Fico zopakoval, že abdikácia na post premiéra bola jeho slobodným rozhodnutím.

"Mojím záujmom bolo stabilizovať politickú situáciu a neumožniť prezidentovi Kiskovi zostaviť úradnícku vládu, na čom mal eminentný záujem. Tandem predseda Smeru a premiér Peter Pellegrini (Smer) funguje veľmi dobre. Využívam potenciál, ktorý sa mi vytvoril a pracujeme so štruktúrami. Chcem dávať jasný pohľad na Smer ako na ľavicovú stranu," povedal.

Na otázku, či v skutočnosti premiéra neriadi, Fico odvetil, že Smer má predsedníctvo, ktoré prijíma politické rozhodnutia.

"Peter Pellegrini je ako podpredseda strany viazaný závermi, ktoré takéto orgány prinášajú. Riadenie vlády je jeho suverénna vec, ale sú politické veci, na ktorých sa musíme dohodnúť. To je normálne," konštatoval.

Sociálny balíček Smeru

Na margo chystaných sociálnych opatrení zdôraznil, že pri súčasne nastavených mzdách a dôchodkoch nemožno žiadne takéto opatrenie považovať za premrštené.

"Sociálne opatrenia pôjdu do ďalšej spotreby a tiež zdvíhajú záujem o niektoré segmenty. Napr. vlaky zadarmo vyvolali vyšší počet platiacich cestujúcich," povedal.

Z pripravovaných opatrení spomenul obedy zadarmo pre školákov a najstarších škôlkarov či navýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov.

To, že obedy zdarma majú byť paušálne pre všetky deti, a nielen pre tie zo sociálne slabších rodín, vysvetľuje Fico najmä zložitou byrokraciou, ktorú by adresnosť vyvolala.

To, že Most-Híd nesúhlasí s avizovaným ústavným zastropovaním veku odchodu do dôchodku, Fico ako veľký problém nevníma.

Ide o zmenu ústavy, a tak či tak musí koalícia získať hlasy opozície. Preto podľa jeho slov nejde napriek chýbajúcemu konsenzu vo vláde o porušenie koaličnej zmluvy. Ak ústavný zákon neprejde, podľa Fica odbory spustia referendum.

Šéf Smeru poprel, že by zo strany Smeru išlo len o marketing. "To nemáme robiť nič len preto, lebo idú voľby? Samozrejme, že opatrenia sa robia aj preto, aby ste mali podporu verejnosti. Ekonomike sa darí a rozhodli sme sa, že ľuďom budeme pomáhať. Ale my to nerobíme len pre voličov Smeru, ale pre všetkých," deklaroval.

V súvislosti s prezidentskými voľbami zopakoval, že on určite kandidovať nebude. Koho Smer nominuje, sa bude podľa jeho slov rozhodovať koncom júna a nominanta strana predstaví niekedy v septembri. "Zoznam kandidátov je dlhý, bude to veľmi zaujímavá kampaň," dodal.