Vstup firiem do duálneho vzdelávania by sa mal zefektívniť

Opozícia návrh novely zákona o odbornom vzdelávaní kritizuje.

11. jún 2018 o 12:20 TASR

BRATISLAVA. Vstup zamestnávateľov a predovšetkým malých a stredných podnikov vrátane živnostníkov do systému duálneho vzdelávania by mal byť efektívnejší.

Počíta s tým návrh novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave z dielne ministerstva školstva, ktorú v pondelok odobrili členovia Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a právnu normu odporučili schváliť aj v pléne.

Remišová novelu kritizuje

Podpredsedníčka školského výboru Veronika Remišová (OĽaNO) odmieta, aby sa 15-ročné deti zapojené do duálneho vzdelávania zaviazali odpracovať pre firmu tri roky.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) uviedla, že tieto zmluvy nemusia 15-ročné deti podpísať, je to možnosť, nie povinnosť.

Príčinou nižšieho záujmu stredných odborných škôl o systém duálneho vzdelávania bolo krátenie normatívu na praktické vyučovanie.

Odstránením tejto bariéry si poslanci sľubujú zvýšenie aktívneho prístupu stredných odborných škôl pri uzatváraní spolupráce so zamestnávateľmi pri nových partnerstvách.

Nižšia záťaž

Dôvodom novely zákona je znižovanie administratívnej záťaže pri overovaní spôsobilosti zamestnávateľov poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania a poskytovanie možnosti živnostníkom a malým a stredným podnikom zabezpečiť vyšší podiel praktického vyučovania mimo svojho pracoviska.

Novinkou má byť pozícia hlavného inštruktora, ktorý má vykonávať úlohy súvisiace s koordinovaním praktického vyučovania. Novela reaguje i na aplikačnú prax v oblasti uzatvárania zmlúv o duálnom vzdelávaní a uzatvárania učebných zmlúv.

Najväčšej úprave podlieha kompetencia samosprávnych krajov určovať vo svojej územnej pôsobnosti pre stredné školy počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné alebo učebné programy pre prijímacie konanie na nasledujúci školský rok.

Nastavenie plánov výkonov stredných škôl nebude podľa ministerky podliehať rozhodovaniu cez všeobecne záväzného nariadenia, ale bude vydávané predsedom samosprávneho kraja.

Tomu podľa Lubyovej predchádza kompletný plánovací proces v rámci odborných organizačných útvarov samosprávneho kraja a následné prerokovanie v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Ďalšie zmeny

Kritériá pre určovanie počtu žiakov a stredných škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja majú byť spracované podľa všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá ministerstvo školstva.

Zrušiť by sa mali vzorové učebné plány, osnovy a pomery praktického vyučovania, ktoré sa budú po novom určovať v štátnych vzdelávacích programoch.

Zavádza sa inštitút podnikovej školy, ktorej cieľom je podporiť zamestnávateľov, ktorí sú zriaďovateľom strednej odbornej školy a pripravujú si v rámci tejto školy svoje budúce pracovné sily alebo ich pripravujú pre iných zamestnávateľov.

Remišová víta zmeny, ktoré chce ministerka školstva do odborného vzdelávania vniesť. "Chcem však vedieť aj odpoveď na problémy odborného vzdelávania, ktoré má," povedala. Zároveň skonštatovala, že do duálneho vzdelávania je zapojených málo žiakov.

Poukázala na to, že v Rakúsku je do tejto formy vzdelávania zapojených zhruba 40 percent žiakov. Overovateľ školského výboru Branislav Gröhling (SaS) by chcel, aby do duálneho vzdelávania mohli vstupovať aj žiaci v druhom ročníku.