Hasiči cvičili zásah. V tunely Sitina havarovala cisterna

Cvičenie zorganizovala NDS spoločne so zložkami Integrovaného záchranného systému.

11. jún 2018 o 15:36 SITA, Stanislava Ivánková

BRATISLAVA. V tuneli Sitina na diaľnici D2 v Bratislave bolo v sobotu taktické cvičenie. Jeho cieľom bolo preveriť súčinnosť týchto zložiek v prípade nehody cisterny prepravujúcej nebezpečné veci v tuneli, kde je vjazd takýchto vozidiel zakázaný.



Podľa scenára simulovanej dopravnej nehody vošlo vozidlo prepravujúce nebezpečný benzín aj napriek zákazu do ľavej rúry tunela Sitina v smere Petržalka – Malacky.

Pri jazde v pravom jazdnom pruhu sa vozidlo zrazilo s predbiehajúcou dodávkou a následne cisterna narazila do steny tunela. Vodič cisterny pri brzdení dostal šmyk a narazil do dodávky. Následkom nárazu sa poškodil na cisterne vypúšťací ventil a začal unikať benzín. Do cisterny potom narazilo auto, ktoré začalo horieť.

Aj keď sa takáto nehoda v diaľničnom tuneli na Slovensku ešte nestala, je dôležité vykonávať pravidelne taktické cvičenia s cieľom zosúladiť zodpovedné zložky. O to viac, že vozidlá prevážajúce nebezpečné veci majú vstup do tunela Sitina zakázaný.

Prejazd takýchto vozidiel je na Slovensku povolený len cez tunely Bôrik, Šibenik, Svrčinovec, Poľana a Považský Chlmec.