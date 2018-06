Šéf prieskumnej agentúry o prezidentských voľbách: Smer možno skúsi Pellegriniho

Pri súčasných preferenciách a množstve kandidátov sa môže do druhého kola dostať Marian Kotleba, hovorí šéf agentúry AKO VÁCLAV HŘÍCH.

13. jún 2018 o 0:14 Lucia Krbatová

V stávkových kurzoch vedie Mistrík, no Václav Hřích z agentúry AKO ho zatiaľ za favorita nepovažuje.(Zdroj: FOTO SME- GABRIEL KUCHTA)

Cez víkend oznámil prezidentskú kandidatúru predseda Mosta-Hídu Béla Bugár, čo z neho robí prvého kandidáta koaličnej strany. Ako jeho rozhodnutie čítate?

„Predpokladám, že tým v Moste chcú dať najavo, že v politike stále existujú a že bez problémov vedia vygenerovať nejakého kandidáta. Ale myslím si, že Béla Bugár je dosť skúsený politik a realista na to, aby mu bolo jasné, že medzi nejakých lídrov pravdepodobne patriť nebude.“

“ Množstvo kandidátov môže spôsobiť, že prezidentské voľby budú jedna veľká lotéria a zopakuje sa rok 2004, keď do druhého kola postúpili Mečiar a Gašparovič. „ Václav Hŕích z prieskumnej agentúry AKO

Bugár sa teší pomerne veľkým sympatiám aj voličov, ktorí nemajú maďarskú národnosť. Prečo vidíte jeho šance ako slabé?

„Za favorita ho nepovažujem preto, lebo z aktuálne známych kandidátov nie je favoritom nikto. Je ich príliš veľa a každý bude v prvotnej fáze oslovovať najmä voličov subjektu, za ktorý kandiduje alebo nejakú skupinu ľudí, ktorých oslovuje cez sociálne siete. Hlasy voličov sú v tejto chvíli rozbité na päť- až sedempercentnú podporu kandidátov. Bugár má dlhodobo celkom dobrú dôveryhodnosť, hoci mu za posledné roky klesla, ale poviem to na príklade. Aj teslu niekto považuje za moderné auto, ale stále jazdí na mazde. Dôverovať môžeme viacerým politikom, ale voliť môžeme len raz. A väčšinou je to podľa sympatií k strane, za ktorú človek kandiduje.“

Čo môže znamenať pre jeho politickú kariéru a pre Most, ak by neuspel? Podobná vec sa stala predsedovi Smeru Ficovi, o ktorom analytici hovorili, že je to začiatok jeho konca.