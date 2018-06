Meteorológovia varujú pred búrkami na celom Slovensku

Búrky môžu byť spojené s krúpami i krátkodobými a intenzívnymi lejakmi.

12. jún 2018 o 8:41 TASR

BRATISLAVA. Na celom Slovensku hrozia dnes búrky. Varuje pred nimi Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa.

Výstraha platí od 14. h. V niektorých okresoch treba s búrkami počítať do polnoci, na väčšine Slovenska ich však SHMÚ očakáva do stredy do 6. h.

Búrky môžu byť spojené s krúpami i krátkodobými a intenzívnymi lejakmi, môže pri nich spadnúť 20 až 40 milimetrov zrážok. Vietor môže pri nich dosahovať rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.