Tvorbu vysokoškolských zákonov nezvládli podľa Remišovej už na začiatku

Súčasťou návrhu zákona je aj reforma systému akreditačného procesu.

12. jún 2018 o 13:20 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Proces tvorby vysokoškolských zákonov, ktoré pôjdu v parlamente do druhého čítania, nebol zvládnutý v prvom kroku, teda na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Myslí si to poslankyňa Národnej rady (NR) SR a podpredsedníčka Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Veronika Remišová (OĽaNO).

Zákon o vysokých školách

Uviedla to na margo množstva pozmeňovacích návrhov, ktoré mali členovia výboru k zákonu o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a novely zákona o vysokých školách z dielne rezortu školstva.

Remišová poznamenala, že už na začiatku bolo veľké množstvo pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré neboli akceptované.

"Teraz sa tieto pripomienky preniesli do výboru v podobe pozmeňujúcich návrhov. Nemyslím si, že to prispieva k čistote celého procesu. V konečnom dôsledku z toho môže byť guláš," poznamenala Remišová.

Jedným z bodov, ktorý odobrili členovia školského výboru v pondelok (11.6.) na svojom zasadnutí, je vznik Slovenskej akreditačnej komisie pre vysoké školstvo, ktorá nahradí doterajšiu Akreditačnú komisiu.

Členovia výboru však vyslovili obavy z toho, kto bude do tejto komisie menovaný.

Slovenská akreditačná agentúra

"O kritériách, ktoré by mala posudzovať Slovenská akreditačná agentúra, budeme diskutovať ešte v pléne. Vítame, že by mala byť nezávislá od ministerstva. Uvidíme však, akým spôsobom budú ľudia menovaní do výkonných orgánov a aký bude dopad na kvalitu vysokých škôl," povedala Remišová.

"Slovenská akreditačná agentúra bude ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá disponuje samostatnými rozhodovacími právomocami v oblasti akreditačného procesu. Mala by mať predpoklady, aby sa stala riadnym členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (ENQA) a bola tak zaradená do Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (EQAR)," uvádza sa v materiáli.

Podľa ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (nominantka SNS) sa zriadením Slovenskej akreditačnej agentúry naplnia európske štandardy.

Súčasťou návrhu zákona je aj reforma systému akreditačného procesu, ktorá spočíva najmä vo zvýšenom dôraze na vnútorný systém vysokej školy zameraný na úpravu procesov na zabezpečovanie kvality.

"Návrh zmeny akreditačného procesu v zásade vítame. Chýba však štúdia, ktorá by poukazovala, aký vplyv má akreditácia na zabezpečenie kvality vysokoškolského štúdia," poznamenala Remišová s tým, že na Slovensku sa absolvovali až dva cykly akreditácie a aj napriek tomu je v krajine veľa nekvalitných vysokých škôl.

"Toto mal byť prvý krok, s ktorým mala prísť ministerka, teda, aký je význam akreditácie na zvyšovanie kvality vysokých škôl a následne sme mali riešiť konkrétne návrhy," uzavrela opozičná poslankyňa.