Dôchodkyni povedali, že jej nezvýšia dôchodok, lebo za socializmu málo zarábala

Dôchodky sa zvyšujú len nadpriemerne zarábajúcim penzistom, ktorí boli doteraz diskriminovaní pri ich výpočte, tvrdí ministerstvo práce.

12. jún 2018 o 20:34 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Dôchodkyňa z Bratislavy doplatila na to, že za socializmu málo zarábala. Keď Jozefína Urbanová (84) nedávno telefonovala do Sociálnej poisťovne, povedali jej, že zvýšenie dôchodku sa jej netýka, pretože pred odchodom naň mala nízku mzdu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



O zvýšenie dôchodku sa zaujímala preto, lebo na konci vlaňajšieho roku vošla do platnosti právna úprava, podľa ktorej sa starodôchodcom prepočítavajú a zvyšujú dôchodky. V priemere o 45 eur. Starodôchodcovia sú ľudia, ktorí išli do dôchodku pred 1. januárom 2004. Bratislavčanka išla do penzie v roku 1991.

Priemerný starobný dôchodok k 31. máju bol na Slovensku 440,95 eura a minimálny 271 eur. Urbanová má dôchodok 490 eur vrátane vdovského.

Dôchodkyňa: Je to nespravodlivé

Bratislavčanka zavolala do Sociálnej poisťovne preto, že videla v televízii reportáž o zvyšovaní dôchodkov pre starodôchodcov. "Bolo tam uvedené aj telefónne číslo, na ktoré bolo treba zavolať."

V Sociálnej poisťovni jej však povedali, že jej sa zvýšenie netýka, lebo pred dôchodkom málo zarábala. Na pošte, kde pracovala, mala plat 1703 korún (56,53 eura). Pracovníčka poisťovne jej povedala, že na to, aby jej mohli zvýšiť dôchodok, musela by pred odchodom naň zarábať aspoň 2300 korún (76,35 eura).

"Je to nespravodlivé, že nás dôchodcov s nízkym platom sa zvýšenie penzií netýka," vraví Urbanová.

"Nespravodlivé je slabé slovo, lebo tí ľudia niečo vybudovali. Tie cesty a domy, ktoré postavili, užívame a správame sa k nim, akoby už vôbec neexistovali," vraví jej syn Juraj.