Smer bude ešte rokovať s Mostom o návrhu páliť alkohol pre vlastnú spotrebu

Rokovať o návrhu poslancov Mostu budú ešte predsedovia strán na Koaličnej rade.

12. jún 2018 o 14:23 SITA

BRATISLAVA. Smer si musí ešte zo stranou Most-Híd vyjasniť niektoré veci pri návrhu o možnosti páliť alkohol pre vlastnú spotrebu. Ako povedal Fico dnes novinárom, v prvom čítaní návrh poslanci Smeru podporia.

„Podobnú úpravu mali v Maďarsku, ale viedlo to k obrovskému úniku príjmov do štátneho rozpočtu,“ upozornil Fico. Problémom je pre Smer kvalita systémov na pálenie alkoholu. Chceme si to ešte prejsť,“ uviedol.

Poslanci strany Most-Híd chcú umožniť pálenie alkoholu z ovocia pre vlastnú spotrebu. Do parlamentu preto Peter Antal, Tibor Bastrnák, Béla Bugár, Elemér Jakab a Peter Kresák predložili novelu zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh.

„Na Slovensku rovnako ako i v okolitých krajinách existuje dlhodobá tradícia súkromnej výroby destilátov z vlastného dopestovaného ovocia, ktorá je však platnou právnou úpravou postavená mimo zákon. Aktuálne riešenie nemožno považovať za postačujúce, keďže i napriek jednoznačnému zákazu a hrozbe trestného stíhania dochádza k súkromnej výrobe destilátov fyzickými osobami v nezanedbateľnom rozsahu,“ argumentujú poslanci.

V návrhu definujú súkromnú výrobu destilátu ako i súkromného výrobcu destilátu. Stanovujú tiež podmienky, za ktorých súkromný výrobca destilátu môže súkromnú výrobu destilátov vykonávať.

Okrem minimálneho veku 18 rokov, vlastníctva destilačného zariadenia spĺňajúceho stanovené podmienky a zákazu použitia vyrobeného destilátu na inú ako súkromnú spotrebu sa určuje maximálny objem vyrobeného liehu, ktorý súkromný výrobca destilátu môže vyrobiť za jeden kalendárny rok.

Na jednu osobu, prípadne celú domácnosť je to 25 litrov stopercentného alkoholu ročne, čiže 50 litrov 50 percentného alkoholu.

Teda aj ak by viacerí členovia domácnosti spĺňali podmienky na výrobu destilátu, nemôžu vypáliť viac ako 25 litrov stopercentného alkoholu ročne.

Súkromný výrobca destilátu by bol povinný oznámiť držbu destilačného zariadenia. Zároveň musí splniť daňovú povinnosť.